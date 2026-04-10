RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Gáspár Győző és Gáspár Bea: „Vasárnap mindenkinek ott kell lennie”

Jól mutatja, hogy tényleg hatalmas az április 12-ei választás tétje, hogy még a mindig vicceskedő showman sem vicceli el azt a videót, amiben részvételre buzdít mindenkit. Gáspár Győző és Gáspár Bea az utolsó pillanatokat is megragadták, hogy elmondják: Ez a vasárnap sorsdöntő!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 18:24
Módosítva: 2026.04.10. 18:34
Gáspár Győző és Gáspár Bea az utolsó pillanatokat is megragadták, hogy elmondják: Ez a vasárnap sorsdöntő! Új videójukban támogatásukról biztosították a kormánypártokat - írja a Bors. 

Gáspár Győző és Gáspár Bea  a biztos választás mellett teszik le a voksukat (Fotó: Mediaworks)

Gáspár Bea: "Ha ezek a dolgok másoknak is fontosak, akkor mindenki elmegy vasárnap szavazni"

Gáspár Bea tömören foglalta össze, miért is fontos számára a vasárnap: „A mostani szavazás számomra azt jelenti, hogy a számomra fontos értékek mellett teszem le a voksomat.”

 Számomra fontos érték pedig a családi egységünk és az, hogy romaként megbecsült tagja legyek a társadalomnak.

„Nekem fontos továbbá, hogy a gyermekeim jövője biztosítva legyen. Ha ezek a dolgok másoknak is fontosak, akkor mindenki elmegy vasárnap szavazni. Szerintem a biztos választás nem is lehet kérdés” fogalmazott Bea asszony.

Gáspár Győző: Most vasárnap el kell menni szavazni!

Gáspár Győző pedig néhány praktikus, de fontos tanáccsal szolgált a videó nézőinek: „Most vasárnap el kell menni szavazni! Ott kell lenni! És ne feledjétek el, reggel hattól, este hatig lehet menni választani! Fontos, hogy vagy útlevél, vagy személyi igazolvány legyen mindenkinél és ne legyen lejárva az okmány! A biztos választás pedig a Fidesz!” – buzdít mindenkit szavazásra a showman.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
