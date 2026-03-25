Kökény Dani távozott – Háborúellenes dallal búcsúzott a közmédia dalversenyéből

Kökény Dani számára nem a helyezés, hanem az üzenet számított az idei dalversenyen. Új szerzeményével a háború ellen emelt szót, és a közönség visszajelzései alapján sikerült is elérnie a kívánt hatást.

Kökény Dani: „A háború ellen és a béke jegyében írtam”

Kökény Dani Fonogram- és Szenes Iván-díjas énekes dalszerző bő egy hónappal ezelőtt mutatta be új, „Sose feledd!” című szerzeményét a közmédia Duna csatornájának, „A Dal 2026” című dalversenyében. A bemutatkozó adássorozatban a zsűri pontozását követően holtversenyben a harmadik helyen szereplő dal a vasárnapi eredményhirdető adásban már csak a tizenkettedik helyen szerepelt, így nem jutott be a döntőbe és a spontán közönség szavazás sem mentette meg.

Nincs miért szomorkodnom, mert amit szerettem volna, azt elértem a műsorral. Elkészítettem egy dalt, melyet a háború ellen és a béke jegyében írtam meg azzal az üzenettel, hogy bár minket is sok megoldandó feladat és nehézség érhet a hétköznapokan, ne felejtsük el, hogy tőlünk karnyújtásnyira a nehézségek fogalma egészen mást jelent. Nagyon sok ember élete változott meg egyik pillanatról a másikra, és nem szabad emellett elmenni. Az üzenetem a visszajelzések alapján célba ért, nagyon sok pozitív reakciót kaptam, és elképesztően sokan kíváncsiak a dalra. És nem tudok elég hálás lenni a Kossuth-díjas Pál István „Szalonnának”, aki első szóra vállalta a dal eredeti változatában a csodás hegedűjátékával való közreműködést. Ez nekem minden fődíjjal felér

– jegyzi meg a huszonegy éves énekes, aki nem először mérettette meg magát a műsorban.

Nem először állt A Dal színpadán

2024-ben az Ugyanaz a ház című dalával jutott be a műsorba, amivel egészen a döntőig menetelt a fiatal tehetség. Akkor a zsűri szavazata alapján a dala nem kerülhetett a legjobb négy közé, oda, ahol már csak a közönség dönthetett a végeredményről.

A szakma azonban később elismerte a dalom és az egyik legrangosabb hazai zenei díjjal, a Fonogram-díjjal jutalmazta. Most a műsorban a döntőig sem juthattam el, de azt érzem ebben a dalban több van, és bízom benne, hogy az idő azt igazolja, hogy szintén a magasba szállhat majd

– egészíti ki Dani, akinek A Dal csak az évkezdést jelenti, hiszen számos meglepetéssel készül 2026-ra. „Már áprilisban érkezik egy nagyon különleges dal és klip, melyet egy világsztárral közösen volt szerencsém elkészíteni és ezen kívül is sok-sok izgalmas dolog vár még rám az évben. A Dal döntőjébe jutott előadóknak pedig sok sikert kívánok és azt, hogy éljék meg az a csodát, amit a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával való közös zenélés jelent. Én ezt már egyszer átélhettem és bizony feledhetetlen élmény volt.”