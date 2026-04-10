Hajdú Péter fontos üzenete: Viharban, nem jó dolog kapitányt váltani!

Ezekben a napokban hatalmas szerep juthat egy-egy józan és tiszta hangnak. Az ismert embereknek hatalmas a felelősségük abban, hogy megpróbálják-e a helyes, vagyis a józan többség irányába terelni követőiket, vagy éppen ellenkezőleg, hergelnek és uszítanak. Hajdú Péter felvállalta ezt a felelősséget, és csokorba szedte mindazt, amiért fontos, hogy mi, magyarok továbbra is kitartsunk a Fidesz és Orbán Viktor békepolitikája mellett - írja a Bors.

Hajdú Péter mindenkit gondolkodásra kér a választás napján

Elég az online térben terjedő gyűlöletből!

2010-ben visszafizettük az IMF-hitelt

Nem engedtünk a migrációnak

Fontos, hogy jó kapcsolatokat ápolunk a valódi nagyhatalmakkal

Hajdú Péter: „Egymás halálát kívántuk...”

Hajdú Péter ugyanakkor egy legalább ugyanennyire fontos üzenettel kezdte mondandóját. Hiszen a béke nem „csupán” annyit tesz, hogy kimaradunk a konkrét háborúból. A béke nagyon fontos magyar és magyar ember között is. És ezt a békét ezekben a napokban elveszíteni látszunk.

„Gyerekek! Honfitársaim! Most vasárnap, április 12-én választ az ország. A jövőnkről választunk, és nem babra megy a játék. Ezért engedjetek meg nekem pár gondolatot arról, hogy én milyen jövőt szeretnék, és mit gondolok az elmúlt tizenhat évről, valamint erről a kampányról, amit döbbenetesnek tartok. Hiszen döbbenetes indulatok robbantak ki a palackból.

Elképesztő, hogy az online térben mi mindent mondtunk a másikra csak azért, mert más jövőt képzelünk el.

Egymás halálát kívántuk. De az online tér az más. Értem én, hogy egy-két lájkért, illetve egy-két pozitív kommentért azok, akiket egyébként szívből gyűlölnek, mindent megtesznek. Akár a másik halálát is kívánják, mert éppen ez a divat. De a valóság teljesen más…” – kezdte videójában Hajdú Péter.

„Szavazzunk együtt a kiszámítható, biztos jövőre!”

A Frizbi TV műsorvezetője ezután röviden, de részletesen sorolni kezdte, melyek is azok a vívmányok és elért célok, amelyeket Orbán Viktor 16 éves kormányzásának köszönhetünk mindannyian.



