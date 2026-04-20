Ez volt II. Erzsébet királynő egyik legjobban őrzött titka – kitálalt az unoka

Miközben a nemzet II. Erzsébet királynőre emlékezik, akinek jövő héten lenne 100 éves, az egyik unokája friss betekintést engedett abba a titokba, amely a 2012-es olimpián megörökített lenyűgöző James Bond-pillanathoz vezetett. Peter Phillips azt állítja, hogy nagymamája mindannyiukat meglepte.

II. Erzsébet királynőre emlékeznek: az uralkodó a jövő héten lenne 100 éves Fotó: WPA Pool

A családját sem avatta be a titkába II. Erzsébet királynő

Anna brit királyi hercegnő fia betekintést nyújtott abba a titokba, amely a 2012-es olimpián történt megdöbbentő James Bond-jelenet mögött állt. Peter Phillipset, akárcsak az ország többi lakóját, lenyűgözték azok a jelenetek, amelyekben a királynő szembe kerül a Daniel Craig alakította 007-es ügynökkel, mielőtt a jelenet szerint helikopterről ugrottak ki, majd ejtőernyővel ereszkedtek le a stadionba.

Peter Phillips szerint, amikor a megnyitón elindult a kisfilm, amelyben Daniel Craig James Bondként besétál a palotába, a családtagok azt hitték, hogy egy hasonmást fognak majd látni. Ugyanis még II. Erzsébet saját családja sem tudta, hogy a királynő szerepelni fog a londoni olimpia megnyitójára készült kisfilmben!

„Amikor a klip elindult, kíváncsiak voltunk: vajon ki alakítja majd a királynőt, akit addig csak háttal láttunk? Aztán megfordult. És mi csak annyit mondtunk: Hűha! Teljesen le voltunk nyűgözve. Ez volt az egyik legjobban őrzött titok, mert szó szerint senki sem tudta, hogy II. Erzsébet királynő saját magát alakítja majd” – idézte Peter Phillips szavait a Mirror.