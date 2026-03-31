Hajdú Péter beköltözött Orbán Viktorhoz: kiderült, mikor és látható az adás!

Elképesztően izgalmas témák kerültek elő – derül ki a friss előzetesből. Hajdú Péter tényleg beköltözött Orbán Viktorhoz! S hogy mikről kérdezi a riporter a miniszterelnököt? Íme egy kis ízelítő!

Először mond el mindent a G-napról és Simicska Lajosról. Szó lesz többek között Donald Trumpról, Szabó Bence századosról, a választási esélyekről, Brüsszelről, és arról, hogy a Matolcsy-klán miért van még szabadlábon. De az is kiderül, hogy milyen volt a miniszterelnök gyerekkora és miért lett politikus.

– olvasható a kedvcsináló Hajdú Péter a Facebook-oldalán. S hogy hol és mikor látható az adás? Beköltözve Hajdú Péterhez: ezen a héten csütörtökön 19:00-kor a Frizbi TV YouTube-csatornán!