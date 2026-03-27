RETRO RÁDIÓ

Dér Henivel énekelt a győri tömeg Orbán Viktor országjárásán

Hogy mennyire „egy ez a tábor”, azt jól bizonyították a győriek. Orbán Viktor országjárásának nyugat-dunántúli állomásán ismét megható pillanatokat okozott Dér Heni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 18:25
Magyarország miniszterelnöke pénteken duplázott, vagyis két városban is ellátogatott az országjárása során. Délután négykor a veszprémi Óváros téren összegyűlt hatalmas tömeg előtt beszélt, majd Győrbe sietett, ahol már az este hat órára tervezett program előtt megtelt a Széchenyi tér, és folyamatosan zúgott a „Hajrá Fidesz!”. Természetesen mindkét helyszínen egy-egy sztárvendég lelkesítette a helyieket Orbán Viktor beszéde előtt. Veszprémben a Megasztár 2024-es győztese, Gudics Máté énekelte el az István, a király rockopera emblematikus, Szállj fel, szabad madár! című dalát, míg Győrben Dér Heni adta elő az EDDA Egy ez a tábor című slágerét – írja a Bors.

Dér Heni nyitotta meg a győri Békemenetet Orbán Viktor beszéde előtt

Ahogy a veszprémi országjáráson, úgy Győrben is fantasztikus hangulat fogadta Orbán Viktort és persze az énekeseket, így Dér Heni is ismét megtapasztalhatta, milyen érzés, ha egy táborként énekel vele a valóban hatalmas tömeg. Az énekesnővel közvetlenül a fellépése után váltottunk néhány szót. Heni elárulta, mit is jelent számára Pataky Attila bandája és mit üzen neki maga a dal, ami a korai EDDA korszakban született és amelynek a mai kor embere számára is fontos üzenete van. „Nagyon közel áll a szívemhez ez a dal és természetesen az EDDA is. Pataky Attila zenekarának hatalmas és időkön átívelően összetartó tábora van. Ez pedig egészen egyedivé és különlegessé teszi a bandát, hiszen ez csak keveseknek adatik meg a zenei szakmában.”

Hihetetlen ereje van minden daluknak, és az Egy ez a tábor üzenete egészen különleges.

„Miközben éneklem, lenézek a színpadról és látom, hogy mindenki pontosan érti ezt az üzenetet. Olyan időket élünk, amikor felértékelődnek az összetartozást sugalló üzenetek…” - mondta a Borsnak Dér Heni Győrben a hatalmas sikerű fellépése után. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
