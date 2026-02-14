Rubint Réka megrázó vallomása: várandósan érte a családi törés

A fitneszlady a mai napig emlékszik arra a fájdalomra, amelyet akkor élt át, amikor szülei elváltak, miközben saját babáját várta. Rubint Réka húszas éveiben szembesült azzal, hogy a szülei házassága véget ér, és hosszú idő volt, mire fel tudta dolgozni.

Rubint Réka szülei válásakor huszonéves volt, mégis nagyon nehezen tudta feldolgozni (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka nem viselte könnyen szülei válását

Rubint Réka Schobert Norbi oldalán ma kiegyensúlyozott családi életet él, ám a múltban ő is komoly érzelmi megpróbáltatásokon ment keresztül. A fitneszedző húszas éveiben, várandósan élte át szülei válását, amely alapjaiban rengette meg a világképét, és hosszú időbe telt, mire feldolgozta a történteket. Most a Ridikül egyik adásában felidézte az akkor történteket, és őszintén beszélt arról, mennyire megrázta, amikor a szülei külön utakon folytatták.

A szüleim akkor váltak, amikor Larával voltam várandós. Akkor a húszas éveimet tapostam. Kislányként azt gondoltam, hogy a holtomiglan-holtodiglan sztori játszódik a szüleim között. Hallottam őket veszekedni, láttam, hogy vannak nehézségek, de az, hogy elváljanak, elképzelhetetlen volt. Akkoriban még nem volt annyira ‘divatos’ a válás, azt láttam, hogy a nagyszüleim is kéz a kézben hunytak el, és egyértelmű volt számomra, hogy a szüleim is így maradnak együtt. Igaz, hogy nem voltam már kislány, de a kislány énem ezt rettenetesen nehezen élte meg

– mesélte.

Norbi és Réka 25 éve boldogok, rengeteg nehézségen mentek keresztül, de a végsőkig kitartottak egymás mellett (Fotó: facebook)

A döntés elfogadása hosszú folyamat volt a számára, ráadásul Schobert Lara volt éppen a pocakjában, ami különös figyelmet igényelt.

Nagyon hosszú időbe telt, mire el tudtam fogadni, hogy ez nem ellenünk van, nem a mi elhagyásunkról szól, hanem két felnőtt ember döntése. Akkor kismama voltam, szerettem volna a hasamban lévő lányomat is megóvni attól a traumától, ami engem ért

– mondta.

Tanulság lett a fájdalomból

Szülei válása Rékát arra ösztönözte, hogy tudatosan építse saját párkapcsolatát.

Abszolút azon az elven vagyok, hogy minden okkal történik, minden értünk van, és mindenből tanulnunk kell. Ez egyfajta tükör is volt, hogy mit csináljak másképp a párkapcsolatomban, hogy ne oda jussak, ahová a szüleim. Mindenki előtt az a minta van, amit gyerekként lát: a két szülő egy mentor a párkapcsolati minták terén

– fogalmazott.