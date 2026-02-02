Pataky Attila életműdíjat kapott: „Nincs más út, csak a szeretet, ez az univerzum váltópénze”

Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy dalait generációk énekelték együtt telt házas koncerteken, miközben hitelesen képviselte ugyanazokat az értékeket évtizedeken át. Pataky Attila ilyen zenész: miskolci gyökerekkel, erős üzenetekkel és rendíthetetlen hittel.

Pataky Attila a 10. Petőfi Zenei Díj-gálán életműdíjat vehetett át (Fotó: Facebook)

Pataky Attila: „52 éve összetartó közösség vagyunk”

Pataky Attila, az Edda Művek frontembere kapta a 10. Petőfi Zenei Díj Életműdíját idén. Pataky Attila fiatalon, 1974-ben került a zenekar élére, aki munkásságával maradandót alkotott: Edda dalok sora vált a hazai rocktörténet megkerülhetetlen részévé, az Edda koncertek pedig ma is hamisítatlan közösségi élményt adnak több ezer rajongónak. A Petőfi Zenei Díj 2026 kapcsán a Metropolnak őszintén beszélt az elismerés súlyáról és annak önmagán messze túlmutató jelentőségéről.

Ebben a hideg-rideg világban az ember egy vállveregetésnek is nagyon tud örülni. Ez pedig tényleg egy magas szintű elismerés, különösen örülök, mert benne van az, hogy zenei díj

– fogalmazott Pataky, majd hozzátette:

Én ezt nagy megtiszteltetésnek veszem. S ezt lélekben megosztom a zenésztársaimmal, hiszen mi egy zenekar vagyunk, s ott az Edda tábor is, ez a díj, megtiszteltetés az övék is. 52 éve összetartó közösség vagyunk.

Az Edda frontembere szerint Európa a szakadék felé tart (Fotó: Mediaworks archív)

„A világ tébolyult, különösen Európa”

Az énekes szerint az alkotás ma is menedék és üzenet egyszerre.

Én éppen csütörtökön énekeltem fel egy új dalt, az a címe, hogy Behunyom a szemem. Arról szól, hogy 'behunyom a szemem, nem akarok látni, befogom a fülem, hogy ne halljak semmit, békességre, csendre vágyom, odaadnék mindent, hogy neked ne fájjon'.

A gondolatmenetet így folytatta:

A világ tébolyult, különösen Európa, ördögtáncot jár, a szakadék felé tartunk… Az emberiségnek rá kell jönnie, hogy csak a szeretet számít.

Családja is fontos kapaszkodó számára. „Van két gyönyörű fiam, gyönyörű unokám, el a kezekkel, békét most! … nincs más út, csak a szeretet, ez az univerzum váltópénze.” A közönség hamarosan élőben is találkozhat vele: március 7-én nagyszabású Aréna koncert készül, látványos show-val és meglepetésvendéggel. Mindig is hitt az összetartozás erejében, ma pedig – immár Pataky Attila fiai és unokái generációjának jövőjéért is – ugyanerről énekel.