Pataky Attila életműdíjat kapott: „Nincs más út, csak a szeretet, ez az univerzum váltópénze”
Egy életmű, amely dalokon, közösségen és kimondott mondatokon keresztül vált példává. Pataky Attila szerint ma már nem a zaj, hanem a csend, nem az erő, hanem a szeretet lenne az igazi válasz a világ kérdéseire.
Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy dalait generációk énekelték együtt telt házas koncerteken, miközben hitelesen képviselte ugyanazokat az értékeket évtizedeken át. Pataky Attila ilyen zenész: miskolci gyökerekkel, erős üzenetekkel és rendíthetetlen hittel.
Pataky Attila: „52 éve összetartó közösség vagyunk”
Pataky Attila, az Edda Művek frontembere kapta a 10. Petőfi Zenei Díj Életműdíját idén. Pataky Attila fiatalon, 1974-ben került a zenekar élére, aki munkásságával maradandót alkotott: Edda dalok sora vált a hazai rocktörténet megkerülhetetlen részévé, az Edda koncertek pedig ma is hamisítatlan közösségi élményt adnak több ezer rajongónak. A Petőfi Zenei Díj 2026 kapcsán a Metropolnak őszintén beszélt az elismerés súlyáról és annak önmagán messze túlmutató jelentőségéről.
Ebben a hideg-rideg világban az ember egy vállveregetésnek is nagyon tud örülni. Ez pedig tényleg egy magas szintű elismerés, különösen örülök, mert benne van az, hogy zenei díj
– fogalmazott Pataky, majd hozzátette:
Én ezt nagy megtiszteltetésnek veszem. S ezt lélekben megosztom a zenésztársaimmal, hiszen mi egy zenekar vagyunk, s ott az Edda tábor is, ez a díj, megtiszteltetés az övék is. 52 éve összetartó közösség vagyunk.
„A világ tébolyult, különösen Európa”
Az énekes szerint az alkotás ma is menedék és üzenet egyszerre.
Én éppen csütörtökön énekeltem fel egy új dalt, az a címe, hogy Behunyom a szemem. Arról szól, hogy 'behunyom a szemem, nem akarok látni, befogom a fülem, hogy ne halljak semmit, békességre, csendre vágyom, odaadnék mindent, hogy neked ne fájjon'.
A gondolatmenetet így folytatta:
A világ tébolyult, különösen Európa, ördögtáncot jár, a szakadék felé tartunk… Az emberiségnek rá kell jönnie, hogy csak a szeretet számít.
Családja is fontos kapaszkodó számára. „Van két gyönyörű fiam, gyönyörű unokám, el a kezekkel, békét most! … nincs más út, csak a szeretet, ez az univerzum váltópénze.” A közönség hamarosan élőben is találkozhat vele: március 7-én nagyszabású Aréna koncert készül, látványos show-val és meglepetésvendéggel. Mindig is hitt az összetartozás erejében, ma pedig – immár Pataky Attila fiai és unokái generációjának jövőjéért is – ugyanerről énekel.
