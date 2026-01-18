Pataky Attila Orbán Viktornak üzent a Háborúellenes Gyűlésen: „Főnök, ezt hogy bírod?”

Pataky Attila nemcsak zenével, hanem erős gondolatokkal is érkezett a miskolci Háborúellenes Gyűlésre. Miután óriási sikerrel elénekelte az EDDA legendás dalát, a Kört, szinte mindenki együtt lélegzett vele: vastaps, együtt éneklő tömeg és feszült figyelem kísérte a produkciót. A történet azonban nem ért véget a színpadon. A színfalak mögött az énekes őszintén és szenvedélyesen beszélt arról a Borsnak, miért érzi úgy, hogy ebben a helyzetben nem maradhat csendben, és kötelessége kiállni a béke mellett. Orbán Viktor válaszolt a feltett kérdésekre Miskolcon.

Pataky Attila produkciója után kifejtette, miért tett eleget a Háborúellenes Gyűlés felkérésének (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila a háború ellen énekelt a béke jegyében

Pataky Attila elmondta, hogy természetesen ő is szívesebben lenne egy olyan összejövetelen, ahol kizárólag a békéről és a boldogságról lehetne beszélgetni, de – ahogy fogalmazott – a világ megbolondult, és ilyenkor természetes, hogy itt van a helye. Felidézett egy nemrég történt beszélgetést is: egy fiatal lány megkérdezte tőle, miért tartja fontosnak az efféle megjelenéseket a Háborúellenes Gyűléseken. Pataky szerint a válasz ennél egyszerűbb nem is lehetne:

Az alapkérdés az, hogy lenni vagy nem lenni. És a válasz egyértelmű: én lenni szeretnék. Boldogságban, békességben a fiaimmal, a gyönyörű unokámmal, Lilikével, mindenki unokájával együtt. Egy mosolygós, vidám, élhető életet szeretnék élni

– fogalmazott őszintén az EDDA frontembere a Borsnak.