RETRO RÁDIÓ

Pataky Attila Orbán Viktornak üzent a Háborúellenes Gyűlésen: „Főnök, ezt hogy bírod?”

Az EDDA frontembere nemcsak zenészként volt jelen szülővárosában a Háborúellenes Gyűlésen. Pataky Attila éles politikai gondolatokat is megfogalmazott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 10:50
Módosítva: 2026.01.18. 11:43
Háborúellenes Gyűlés Miskolc pataky attila Orbán Viktor

Pataky Attila nemcsak zenével, hanem erős gondolatokkal is érkezett a miskolci Háborúellenes Gyűlésre. Miután óriási sikerrel elénekelte az EDDA legendás dalát, a Kört, szinte mindenki együtt lélegzett vele: vastaps, együtt éneklő tömeg és feszült figyelem kísérte a produkciót. A történet azonban nem ért véget a színpadon. A színfalak mögött az énekes őszintén és szenvedélyesen beszélt arról a Borsnak, miért érzi úgy, hogy ebben a helyzetben nem maradhat csendben, és kötelessége kiállni a béke mellett. Orbán Viktor válaszolt a feltett kérdésekre Miskolcon. 

Pataky Attila
Pataky Attila produkciója után kifejtette, miért tett eleget a Háborúellenes Gyűlés felkérésének (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila a háború ellen énekelt a béke jegyében

Pataky Attila elmondta, hogy természetesen ő is szívesebben lenne egy olyan összejövetelen, ahol kizárólag a békéről és a boldogságról lehetne beszélgetni, de – ahogy fogalmazott – a világ megbolondult, és ilyenkor természetes, hogy itt van a helye. Felidézett egy nemrég történt beszélgetést is: egy fiatal lány megkérdezte tőle, miért tartja fontosnak az efféle megjelenéseket a Háborúellenes Gyűléseken. Pataky szerint a válasz ennél egyszerűbb nem is lehetne:

 Az alapkérdés az, hogy lenni vagy nem lenni. És a válasz egyértelmű: én lenni szeretnék. Boldogságban, békességben a fiaimmal, a gyönyörű unokámmal, Lilikével, mindenki unokájával együtt. Egy mosolygós, vidám, élhető életet szeretnék élni

 – fogalmazott őszintén az EDDA frontembere  a Borsnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu