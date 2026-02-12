Előkerült Fenyő Miklós Ki mit tud?-os inge – Megható történet az énekes temetéséről

A Metropol újságírója Fenyő Miklós menedzserével beszélgetett arról, miként őrzik meg a legendás zenész emlékét, és közben kiderült, hogy augusztus 29-én búcsúkoncerttel emlékeznek a rock and roll koronázatlan hazai királyára. A beszélgetés során egy megható, nem mindennapi történet is napvilágot látott.

Fenyő Miklós fellépőrháját méltó helyre ajándékozta (Fotó: Varga Zoltán - Fortepan)

Fenyő Miklós közel 60 éves inge

Fenyő Miklós temetése február 10-én volt a Farkasréti temetőben, ahol családtagok, barátok és pályatársak kísérték utolsó útjára a művészt. Fenyő Miklós temetésén azonban történt valami, ami egy igazán szívfacsaró emléket, egy megható történetet és egy igaz barátságot mesél el. Környei Attila, Fenyő Miklós menedzsere felidézte, hogy a szertartás alatt odalépett hozzá Lengyel György, aki egy nyitott dzsekit viselt, alatta pedig egy népi mintákat idéző ing volt rajta.

Mondtam neki, hogy Gyurikám, meg fogsz fázni, nagyon hideg van. Erre azt felelte: ebben az ingben lépett fel Miki anno a Ki mit tud?-on, majd később nekem adta

– mesélte a történteket a menedzser. A ruhadarab az 1968-as Ki mit tud?-ról származik, és azóta is gondosan őrzi Lengyel György.

Lengyel György egy közel hat évtizedes ereklyével búcsúztatta Fenyőt (Fotó: Tollar Endre)

Még autót vezetni is megtanította

A történet különösen szimbolikus, hiszen Fenyő Miklós fiatalon ebben az időszakban indult el azon az úton, amely később a Hungária és a hazai rock and roll meghatározó alakjává tette. Lengyel György roadként és szervezőként is segítette a Hungária és az R-Go munkáját, sokat tett azért, hogy a zenekarok külföldön is bemutatkozhassanak. És ami még ennél is különlegesebbé teszi az ő kapcsolatukat, egykor ő tanította vezetni is a művészt. Fenyő Miklós halála mély űrt hagyott a magyar zenei életben, ám az ilyen személyes emlékek bizonyítják, hogy öröksége tovább él. Egy történelmi ruhadarab, egy baráti gesztus és egy hűséges pályatárs – őszinte szívvel és megható gesztussal búcsúzott ezen a hideg februári napon.