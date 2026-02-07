Bizarr vallomást tett a Twilight sztárja: „Diána hercegné kísért – nem bírok miatta Párizsban autóval közlekedni”

A hollywoodi színésznő azt állítja, hogy Diána hercegné "kísérti". Kristen Stewart amerikai sztár játszotta Vilmos herceg édesanyjának szerepét - Pablo Larraín Spencer című életrajzi drámájában.

Diána hercegné kísérti az őt alakító színésznőt

A pszichológiai dráma Diána 1991 karácsonyának krízisére összpontosít, amikor fontolgatja a válást férjétől, Károly hercegtől és hátat fordít a királyi családnak. Alakításáért Kristent Oscar-díjra jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában, valamint Golden Globe-díjra és a kritikusok kedvenc filmdíjára is.

Öt évvel a film megjelenése után a 35 éves Kristen bevallotta, hogy még mindig érzi a néhai hercegnét, aki 36 éves korában, 1997. augusztus 31-én hunyt el. Kristen azt is elárulta, hogy valahányszor Párizsban autózik, érzi a királyi család jelenlétét és nem tudja őket kiverni a fejéből.

Diána tragikus módon Párizsban vesztette életét, amikor autója a Pont de l'Alma hídnak csapódott, miközben állítólagos barátjával, Dodi Fayeddel utazott. Az egész világot megrendítette, amikor 1997. augusztus 31-én életét vesztette. Aznap éjjel, hajnali két óra körül értesítették Erzsébet királynőt és Károly herceget, valamint az akkori miniszterelnököt, Tony Blairt, hogy Diána hercegné súlyos autóbalesetet szenvedett Párizsban. Azt csak hajnali fél négykor közölte a párizsi brit nagykövet a királyi családdal, hogy elhunyt. Ekkorra már mindenki talpon volt – kivéve Vilmost és Harryt, akikkel csak reggel közölték a lesújtó tényeket.

A Twilight sztárjának elmondása szerint a forgatás végére Diánához hasonlóan ő is kicsit üresnek érezte magát a külsőségek a máz alatt és áthatotta Diána lelkisége, aki egykor királynővé hivatott volna válni.

„Még mindig olyan vagyok” – mondta egy új interjúban. A The Telegraphnak adott nyilatkozva Stewart azt mondta:

Nem tudok úgy autózni ebben a városban, sőt Párizsban sem, hogy ne gondolnék rá. Az összes szeretet, ami ebből a nőből áradt… Bármikor sírni tudnék miatta.

Mielőtt Diána és Károly különváltak, házasságukat hűtlenségről szóló pletykák övezték és kiszivárgott telefonhívások is napvilágot láttak a mostani király és királynő között. 1994-ben az uralkodó beismerte a házasságtörést, de azt mondta, hogy ez azután történt, hogy "világossá vált, hogy a házasságuk helyrehozhatatlanul megromlott"- írja a Mirror.