Átázott a bokszer: Whisperton félmeztelenül ünnepli a Valentin-napot - Fotó
Az influenszer Thaiföldön tartózkodik. Whisperton megmutatta fedetlen felsőtestét.
Whisperton meglepő módon ünnepli a Valentin-napot. A trópusi környezet csak rászolgál a képek hangulatához.
Whisperton félmeztelenül pózol az interneten
Nem akármilyen módon ünnepli a Dancing With The Stars sztárja a Valentin-napot. Whisperton egy igazán pikáns képet osztott meg magáról az Instagramon. Félmeztelen testét semmi se fedi, és a derekánál is csak egy aprócska fehér törülköző takarja a koronaékszereket.
Whisperton jelenleg Thaiföldön tartózkodik, a félmeztelen influenszer mögött hatalmas pálmafák adják meg az igazi trópusi hangulatot. Bejegyzéséhez egy hangulatos videót is csatolt, az utolsó képén pedig, hát nem sok mindent kell a képzeletre bízni.
A fiatal influenszer mindössze ennyit írt a bejegyzéshez: happy valentine’s.
