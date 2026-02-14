Átázott a bokszer: Whisperton félmeztelenül ünnepli a Valentin-napot - Fotó

Whisperton meglepő módon ünnepli a Valentin-napot. A trópusi környezet csak rászolgál a képek hangulatához.

Whisperton Thaiföldről jelentkezett

Fotó: Gáll Regina / Metropol

Whisperton félmeztelenül pózol az interneten

Nem akármilyen módon ünnepli a Dancing With The Stars sztárja a Valentin-napot. Whisperton egy igazán pikáns képet osztott meg magáról az Instagramon. Félmeztelen testét semmi se fedi, és a derekánál is csak egy aprócska fehér törülköző takarja a koronaékszereket.

Whisperton jelenleg Thaiföldön tartózkodik, a félmeztelen influenszer mögött hatalmas pálmafák adják meg az igazi trópusi hangulatot. Bejegyzéséhez egy hangulatos videót is csatolt, az utolsó képén pedig, hát nem sok mindent kell a képzeletre bízni.

A fiatal influenszer mindössze ennyit írt a bejegyzéshez: happy valentine’s.