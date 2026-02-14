RETRO RÁDIÓ

Átázott a bokszer: Whisperton félmeztelenül ünnepli a Valentin-napot - Fotó

Az influenszer Thaiföldön tartózkodik. Whisperton megmutatta fedetlen felsőtestét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 21:00
Whisperton Valentin-nap Instagram

Whisperton meglepő módon ünnepli a Valentin-napot. A trópusi környezet csak rászolgál a képek hangulatához.

Whisperton Thaiföldről jelentkezett
Whisperton Thaiföldről jelentkezett
Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Whisperton félmeztelenül pózol az interneten 

Nem akármilyen módon ünnepli a Dancing With The Stars sztárja a Valentin-napot. Whisperton egy igazán pikáns képet osztott meg magáról az Instagramon. Félmeztelen testét semmi se fedi, és a derekánál is csak egy aprócska fehér törülköző takarja a koronaékszereket.  

Whisperton jelenleg Thaiföldön tartózkodik, a félmeztelen influenszer mögött hatalmas pálmafák adják meg az igazi trópusi hangulatot. Bejegyzéséhez egy hangulatos videót is csatolt, az utolsó képén pedig, hát nem sok mindent kell a képzeletre bízni

A fiatal influenszer mindössze ennyit írt a bejegyzéshez: happy valentine’s. 

 

 

