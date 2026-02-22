RETRO RÁDIÓ

Azt hittük örökké tart, de válik a hollywoodi álompár

Alexandra Daddario és Andrew Form három éven át voltak házasok.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.22. 08:30
válás színésznő sztárpár

Három év házasság után válik a hollywoodi sztárpár Alexandra Daddario és Andrew Form. A 39 éves színésznő válásáról a képviselője nyilatkozott. A közlemény szerint a döntés közös megegyezésen alapult, szeretettel és tisztelettel hozták meg. Közös gyermeküket közösen nevelik továbbra is a jövőben. 

Válik a hollywoodi sztárpár, Alexandra Daddario és Andrew Form.
Válik a hollywoodi sztárpár, Alexandra Daddario és Andrew Form. 

 

Válik a hollywoodi sztárpár, Alexandra Daddario és Andrew Form

Daddario és az 57 éves filmproducer Form 2022 júniusában házasodtak össze. Közös gyermekük csupán másfél éves. Kapcsolatukat 2021 májusában tették nyilvánossá, az eljegyzés pedig még azon év decemberében megtörtént. Esküvőjükre 2022 júliusában került sor kisfiuk 2024 év végén látta meg a napvilágot. 

Daddario mérhetetlenül boldog volt várandóssága miatt azok után, hogy korábban sajnos már volt vetélése

Ez hosszú és bonyolult történet, ezért nem szeretnék túl részletesen belemenni. Az ilyen veszteségeket és traumákat nagyon nehéz elmagyarázni annak, aki nem élte át. Sokkal mélyebben tudok kapcsolódni azokhoz a nőkhöz, akik hasonlón mentek keresztül, mint korábban. Nagyon-nagyon fájdalmas 

- nyilatkozta akkor, írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu