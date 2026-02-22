Azt hittük örökké tart, de válik a hollywoodi álompár

Három év házasság után válik a hollywoodi sztárpár Alexandra Daddario és Andrew Form. A 39 éves színésznő válásáról a képviselője nyilatkozott. A közlemény szerint a döntés közös megegyezésen alapult, szeretettel és tisztelettel hozták meg. Közös gyermeküket közösen nevelik továbbra is a jövőben.

Daddario és az 57 éves filmproducer Form 2022 júniusában házasodtak össze. Közös gyermekük csupán másfél éves. Kapcsolatukat 2021 májusában tették nyilvánossá, az eljegyzés pedig még azon év decemberében megtörtént. Esküvőjükre 2022 júliusában került sor kisfiuk 2024 év végén látta meg a napvilágot.

Daddario mérhetetlenül boldog volt várandóssága miatt azok után, hogy korábban sajnos már volt vetélése:

Ez hosszú és bonyolult történet, ezért nem szeretnék túl részletesen belemenni. Az ilyen veszteségeket és traumákat nagyon nehéz elmagyarázni annak, aki nem élte át. Sokkal mélyebben tudok kapcsolódni azokhoz a nőkhöz, akik hasonlón mentek keresztül, mint korábban. Nagyon-nagyon fájdalmas

- nyilatkozta akkor, írja a People.