A 63 éves Demi Moore kortalan külsejét csodálhatták Victoria Beckham párizsi díjátadóján

Demi Moore minimális sminkkel mutatta be kortalan szépségét, az összeállítást pedig fekete tűsarkúval és a kutyájával tette tökéletessé. Demi azután jelent meg a divat fővárosában, hogy megkapta a WWD Divatikon-díját.

Demi Moore Fotó: Mike Coppola

A Women's Wear Daily (WWD) divatikonjai olyan befolyásos személyiségek a divatiparban, akik jelentős hatást gyakoroltak a trendekre és a stílusra. Ezt a címet a WWD - a divatipar vezető szaklapja - ítéli oda azoknak, akik stílusukkal, kreativitásukkal vagy újító szemléletükkel meghatározták az adott korszak divatját.

A színésznő gyönyörű fotóit díjazták, amikor egy magazinnak szánt fotózáson pózolt, melynek során egy ezüstszínű, pánt nélküli flitteres miniruhát viselt. A WWD Deminek ítélte a díjat Style Awards elismerést, amelyről január 9-én, döntöttek Los Angelesben.

A kérdésre, hogy hogyan változott a stílusa az évek során, azt mondta: „Azt hiszem, amikor fiatalabbak vagyunk, keressük önmagunkat, tehát sok próbálkozás és tanulási folyamat vezet el a célig. És az igazság az, hogy minden alkalommal megpróbálhatjuk ezt a keresést, de nem mindig lesz tökéletes az eredmény.”

Azt is tudom, hogy nem szabad túl magasra rakni a mércét, hogy milyen lesz a külső reakció, amikor kilépek az ajtón.

Stílusérzéke mellett Demi hosszú, koromfekete hajáról is ismert, amelyre korábban azt mondta, hogy soha nem tervez levágatni.

Valódi szabadságot jelent az, ha hagyod, hogy a hajad egyszerűen önmaga legyen, és elmesélje a történetedet

– mondta az Oscar-díjra jelölt színésznő a Kérastase sajtóközleményében, amelynek globális márkanagykövete lett - írja a Daily Mail.

Számomra erről szól a szépség – hitelesnek lenni és elfogadni önmagad.

Hogy ne érje meglepetés a fodrásznál, hogy ne vágjon túl sokat a hajából, mindig arra kéri, hogy „csak egy portörlés” megteszi. „Óvom a hosszát, de az egészséges megjelenése fontosabb, mint a centiméterek.”