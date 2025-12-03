„Újra megszülettem” – Tóth Gabi könnyfakasztó üzenete mindenkit meghatott

Tóth Gabi többször is bebizonyította már, hogy ő egy olyan ember, akit csak erősebbé tesznek a nehézségek, bántások, hiszen eddig bármi is történt vele, mindig képes volt leküzdeni mindent, és sokszor még példát is mutatott a követőinek – az énekesnő lelki erejéhez nagyban hozzájárul kislánya, Hannaróza is.

Tóth Gabi mindenkit meghatott / Fotó: Markovics Gábor

Egészen hihetetlen belegondolni, hogy Hannaróza ma lett 6 éves. Tóth Gabi egy igazán könnyfakasztó posztban emlékezett meg a különleges napról, ami örökre megváltoztatta az életét.

Hat éve ezen a napon megérkezett hozzám az én Hannaróza Máriám és vele együtt újra megszülettem én is.

Megváltozott a világ, megváltoztam én, és minden percben érzem, hogy az életem legnagyobb ajándékát kaptam tőle.



Hanna, te vagy az a fény, aki mellett már semmitől sem félek.

Mióta létezel, minden más értelmet nyert: a csendek, a hangos nevetések, a hajnalok, amikor hozzám bújsz… és azok a pillanatok is, amikor tudom, hogy sosem leszek egyedül, mert Te vagy az én kis társam, kincsem, lelkem fele.



Látni, ahogy nősz… ahogy a szíved egyre nagyobb lesz, ahogy a szemedben ott csillog a kíváncsiság, a kedvesség, az okosság — ez az én legnagyobb boldogságom.

Máté is nagyon szeret téged és mindig vigyázni fog rád életem❤️



Lehet, hogy ez az év nem pont úgy indult, ahogy szerettük volna… de a szeretetünk körbefon.

Egyszer majd visszaolvasod ezt, és tudd: minden éjszakámon, minden félelmemen, minden nevetésemen ott voltál te.

Te tanítottál meg igazi anyává válni.

És én ezért örökké hálás leszek.



Isten éltesse sokáig, az én drága Hannarózámat!

Legyen az utad áldott, és legyen mindig melletted a szeretet, amit ma, hatévesen is teljes szívünkből adunk neked.

Szeretlek a végtelenig és vissza. 🌸✨

– írta a közösségi oldalán Tóth Gabi, aki a visszajelzések alapján az írásával nagyon meghatotta az embereket.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi posztját: