"Nem félek attól, hogy bántanák őt" – Állati ünnepek: 22 kutyával él együtt Tornóczky Anita imádott kisfia

Tornóczky Anita egy éve adott életet első gyermekének, azóta pedig felhőtlen boldogság övezi az egykori műsorvezető életét.

Tornóczky Anita kisfia még csak egy éves, de máris különleges kapcsolata van az állatokkal

Tornóczky Anita gyermekével és kutyáival ünnepel

Az idei karácsony igazán különleges a Szerencsekerék egykori sztárjának, hiszen kisfia tavaly még alig néhány hetes volt, mikor elkezdődött az ünnepi forgatag.

November 27-én született, szóval nagyon-nagyon picike volt még. Ez lesz az első igazi karácsony. Nyilván egyéves korában sem fogja fel egy gyerek, hogy mi zajlik ilyenkor körülötte, de Noel nagyon érdeklődő kisbaba, szereti a fényeket és a karácsonyfával is már ismerkedik. Szereti, ha sokan vannak körülötte, mikor ünnepeltük a születésnapját imádta, hogy mindenki tapsol

– mesélte a kedves történetet az egykori modell.

Az állatvédő és okleveles habilitációs kutyakiképző jelenleg huszonkét kutyát tart otthonában, köztük kis és nagy termetű kutyákat. Anita kisbabáját is úgy neveli, hogy hozzászokjon az állatok közelségéhez.

Én a háromnapos gyereket leraktam a kutyákhoz. Nem félek attól, hogy bántanák őt, hiszen jól nevelt kutyák nem ártanak egy gyereknek. Természetesen sosem hagyom felügyelet nélkül a kutyákat meg a gyereket, mert a legmegbízhatóbb kutyának is tud olyan fájdalmat okozni a gyerek akaratlanul, amire az állat rosszul reagál

– mesélte a sztáranyuka lapunknak.

"Nekünk fontos, hogy állatok között nőjön fel a kisfiunk, nincs is szerintem nálunk olyan opció, hogy ne szeresse az állatokat, hiszen mindig több házi kedvencünk volt. Ő ebbe született bele és ez lesz neki a megszokott."

Tornóczky Anita férjével meghitt ünneplést tervez

Tornóczky Anita kutyái relaxációs zenével bírják ki a petárdázást

A kutyakiképző nem csak kisfia, hanem az állatok iránt érzett szeretete miatt is meghitt hangulatban tölti a szilvesztert.

Sok házi állatunk van, illetve most lesz a második szilveszterünk a babával. Az állatokkal nyilván alapvetés, hogy otthon vagyunk, de most már Noel miatt is.

Az egykori műsorvezetőnek is meggyűlt a baja az évek során az újévi petárdázással:

"Most már YouTube-on bekapcsolom a kutyarelaxáció zeném, és emiatt nyugodtan töltik ők is a szilveszter estét, de borzalmas az egész. Volt egy pár rossz tapasztalatunk. Az a baj, hogy sokan nem értik, hogy a kisbabáknak is rossz élmény az egész éjszakás petárdázás és tűzijátékozás. Akiknek nincsenek kutyáik azt hiszik, hogy ez így túl van lihegve, és hogy csak a kutyák miatt fontos ez, de nem. Vadon élő madarak ezrei pusztulnak el. Én régen sem tartottam ezt szórakoztatónak és most sem" – árulta el Anita.