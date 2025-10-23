Nem hiszel a szemednek, ilyen nagy már Tornóczky Anita kisfia
Hihetetlen mennyire röpül az idő, novemberben már egyéves lesz a műsorvezető első gyermeke. Tornóczky Anita megmutatta mekkorát nőt Noel, aki bizony már egyre ügyesebben jár egyedül.
A népszerű műsorvezető tavaly júniusban, 45 évesen jelentette be, hogy öt gyötrelmes, kínkeserves év után kisbabát vár. Tornóczky Anita sosem mondott le arról, hogy édesanya lehessen, mivel természetes úton nem esett teherbe, így párjával vállalták a lombikprogramot.
Tornóczky Anita kisfia igaz vagány gyerkőc
Éveken keresztül járt orvostól-orvosig hazánk legnépszerűbb kutyatrénere, hogy végre teherbe essen. De végül csak a 26. doki jött rá, hogy mi Tornóczky Anita gondja, ami miatt nem tud természetes úton megfoganni. Így végül szinte az utolsó pillanatban kezdték el a kezelését, a hormonpótlást és a második lombik beültetés sikert hozott. A műsorvezető terhessége nem volt problémamentes, az utolsó heteket már nagyon nehezen bírta, ezt biztosan megérezte kisfia, aki a vártnál egy héttel korábban, de teljesen egészségesen született meg.
Tornóczky Anita és párja, Miklós élete azóta teljesen átalakult, de nagyon könnyen belejöttek a szülőségbe. A sztáranyuka Instagram oldalán gyakran enged bepillantást családjuk mindennapjaiba. Posztjaiból kiderül, hogy Noel igazi vagány gyerkőc lett, akinek az egyik kedvenc foglalatossága mostanában a mosogatógépbe mászás. A kisfiúról most Anita friss fotót mutatott Instagram sztoriban, büszkén mutatja meg, mekkorát nőt gyermeke.
Kutyákkal nő fel Noel
A sztáranyuka nagyon örül annak, hogy kisfia ugyanúgy szereti a kutyusokat, mint ő, az a természetes Noelnek, hogy ott élnek velük a négylábúak, ami miatt Anita korábban sok beszólást is kapott.
A gyermekem kutyák között és cica mellett nő fel, aminek rengeteg hozadéka van. Egyik a számtalanból, hogy még sosem volt beteg. Sorolhatnám naphosszat, mennyi mindent kap ettől, mennyi mindent tanul es fog tanulni ebből. Bízom a kutyáimban, de SOHA nincsenek a gyerekkel felügyelet nélkül, és sosem engedem, hogy a gyerek olyat csináljon, ami a kutyának egyértelműen fájdalmat, diszkomfortot okoz/okozhat
