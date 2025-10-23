Nem hiszel a szemednek, ilyen nagy már Tornóczky Anita kisfia

A népszerű műsorvezető tavaly júniusban, 45 évesen jelentette be, hogy öt gyötrelmes, kínkeserves év után kisbabát vár. Tornóczky Anita sosem mondott le arról, hogy édesanya lehessen, mivel természetes úton nem esett teherbe, így párjával vállalták a lombikprogramot.

Tornóczky Anita párja, Miklós mindenből kiveszi a részét a kicsi körül (Fotó: archív / hot! magazin)

Tornóczky Anita kisfia igaz vagány gyerkőc

Éveken keresztül járt orvostól-orvosig hazánk legnépszerűbb kutyatrénere, hogy végre teherbe essen. De végül csak a 26. doki jött rá, hogy mi Tornóczky Anita gondja, ami miatt nem tud természetes úton megfoganni. Így végül szinte az utolsó pillanatban kezdték el a kezelését, a hormonpótlást és a második lombik beültetés sikert hozott. A műsorvezető terhessége nem volt problémamentes, az utolsó heteket már nagyon nehezen bírta, ezt biztosan megérezte kisfia, aki a vártnál egy héttel korábban, de teljesen egészségesen született meg.

Tornóczky Anita és párja, Miklós élete azóta teljesen átalakult, de nagyon könnyen belejöttek a szülőségbe. A sztáranyuka Instagram oldalán gyakran enged bepillantást családjuk mindennapjaiba. Posztjaiból kiderül, hogy Noel igazi vagány gyerkőc lett, akinek az egyik kedvenc foglalatossága mostanában a mosogatógépbe mászás. A kisfiúról most Anita friss fotót mutatott Instagram sztoriban, büszkén mutatja meg, mekkorát nőt gyermeke.

Tornóczky Anita gyermeke novemberben már 1 éves lesz (Fotó: Instagram)

Kutyákkal nő fel Noel

A sztáranyuka nagyon örül annak, hogy kisfia ugyanúgy szereti a kutyusokat, mint ő, az a természetes Noelnek, hogy ott élnek velük a négylábúak, ami miatt Anita korábban sok beszólást is kapott.