Tündéri képet osztott meg kisfiáról Tornóczky Anita

Bár még mindig olyan, mintha csak tegnap született volna meg a kis Noel, lassan már egy éves lesz. Tornóczky Anita kutyatréner foglalkozása miatt sosem titkolta, hogy a négylábú családtagok és kisfia között törekszik a jó kapcsolat kialakítására. Úgy látszik, ez sikerült is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 18:00
Tornóczky Anita kisfia kutyatréner kutya

Tornóczky Anita kisfia már attól a pillanattól kezdve körbe volt véve kutyákkal, hogy tavaly novemberben születése után hazavitték a kórházból. A kis Noel pedig már lassan egy évesen rengeteg négylábú barátra tett szert, akiktől sokat is tanult.

Tündéri képen mutatta meg kisfiát és kutyáit Tornóczky Anita.
Tündéri képen mutatta meg kisfiát és kutyáit Tornóczky Anita. Fotó: archív / hot! magazin

Négykézláb csatlakozott Tornóczky Anita kisfia négylábú barátaihoz

A kutya a gyerek legjobb tanítója a szeretetről és a barátságról.

- írta Instagram-posztjához Anita.

A kutyatréner édesanya mindig is fontosnak tartotta, hogy kisfia és a család négylábú kedvencei között szeretetteljes, bizalmon alapuló kapcsolat alakuljon ki, és úgy tűnik, ez tökéletesen sikerült is. Legújabb bejegyzésében tündéri fotókat mutatott, amelyeken Noel négykézláb csatlakozik a játszó kutyusokhoz.

 

