Tündéri képet osztott meg kisfiáról Tornóczky Anita

Bár még mindig olyan, mintha csak tegnap született volna meg a kis Noel, lassan már egy éves lesz. Tornóczky Anita kutyatréner foglalkozása miatt sosem titkolta, hogy a négylábú családtagok és kisfia között törekszik a jó kapcsolat kialakítására. Úgy látszik, ez sikerült is.
Tornóczky Anita kisfia már attól a pillanattól kezdve körbe volt véve kutyákkal, hogy tavaly novemberben születése után hazavitték a kórházból. A kis Noel pedig már lassan egy évesen rengeteg négylábú barátra tett szert, akiktől sokat is tanult.
A kutya a gyerek legjobb tanítója a szeretetről és a barátságról.
- írta Instagram-posztjához Anita.
A kutyatréner édesanya mindig is fontosnak tartotta, hogy kisfia és a család négylábú kedvencei között szeretetteljes, bizalmon alapuló kapcsolat alakuljon ki, és úgy tűnik, ez tökéletesen sikerült is. Legújabb bejegyzésében tündéri fotókat mutatott, amelyeken Noel négykézláb csatlakozik a játszó kutyusokhoz.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.