Tündéri képet osztott meg kisfiáról Tornóczky Anita

Tornóczky Anita kisfia már attól a pillanattól kezdve körbe volt véve kutyákkal, hogy tavaly novemberben születése után hazavitték a kórházból. A kis Noel pedig már lassan egy évesen rengeteg négylábú barátra tett szert, akiktől sokat is tanult.

Tündéri képen mutatta meg kisfiát és kutyáit Tornóczky Anita. Fotó: archív / hot! magazin

Négykézláb csatlakozott Tornóczky Anita kisfia négylábú barátaihoz

A kutya a gyerek legjobb tanítója a szeretetről és a barátságról.

- írta Instagram-posztjához Anita.

A kutyatréner édesanya mindig is fontosnak tartotta, hogy kisfia és a család négylábú kedvencei között szeretetteljes, bizalmon alapuló kapcsolat alakuljon ki, és úgy tűnik, ez tökéletesen sikerült is. Legújabb bejegyzésében tündéri fotókat mutatott, amelyeken Noel négykézláb csatlakozik a játszó kutyusokhoz.