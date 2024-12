Így fogadták Tornóczky Anita babáját a házőrzők: „A nagy találkozás…”

Mint arról a Metropol elsők között beszámolt, Tornóczky Anita közösségi oldalán jelentette be, hogy beindult nála a szülés, és kisfia – aki a Noel nevet kapta szüleitől – úton van. Mint kiderült, a 45 éves műsorvezető és állatvédő november 27-én este adott életet kisfiának.

Fotó: Mediaworks archívum

Azóta már a babáról készült első fotójával meg is örvendeztette rajongóit Anita, aki nemrég még tovább ment. Mint ismert, nemcsak állatvédő, de maga is felelős gazdi. A legfrissebb posztjában pedig azt is feltárta, hogyan fogadták kisfiát a házőrzői.

„A nagy találkozás…” – írta cuki fotójához Tornóczky Anita, amin a két kutyus óvatosan szaglássza meg az újszülöttet.

„Ilyen szép képet…”

„Jesszus! De cukik!”

„De cukik, megérkezett a kis falkatag! A legszebb, legboldogabb napokat, éveket kívánom Nektek!”

„Übercuki… na, lesz majd testőr, aki segít a teraszon figyelni, sír-e a baba!”

– írták az elolvadt rajongók.