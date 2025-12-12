Megható videót tett közzé Szandi: „Édes kicsikém!”

A magyar énekesnő, Szandi legújabb videója igazi ünnepi meglepetés a rajongók számára: az előadó ismét közös dalt énekel lányával, Bogdán Blankával, méghozzá egy klasszikus karácsonyi dallal.

A White Christmas feldolgozásban Szandi és lánya együtt állnak a kamera elé, hogy idén karácsonyra egy meghitt, családi hangulatú videóval hangolódjanak az ünnepekre. A felvételen nemcsak az ének, hanem a kettős kapcsolat szeretete és bensőséges családi hangulat is átjön — talán még erősebben, mint valaha.

Egy dal, ami hidat épít a távolság fölött

Blanka már az Egyesült Államokban él, távol szüleitől és testvéreitől — ennek ellenére a karácsonyi dal elkészítése nemcsak zenei projekt volt számukra, hanem egy érzelmi kapcsolat is. Szandi korábban arról mesélt, hogy a nagy távolság ellenére (több mint 10 000 km) szoros maradt a kötődésük, és a közös karácsonyi dal is ezt a köteléket erősíti.

A felvételen a klasszikus White Christmas dallamára énekelnek duettet, és a közös projekt tökéletes módja annak, hogy a rajongókat is bevonják az ünnepi hangulatba. A dal videója a YouTube-on érhető el, ahol a közönség már most szívből reagál az együtt előadott karácsonyi számra.

Meghitt, személyes és ünnepi

A közös dal különlegességét az adja, hogy nemcsak egy egyszerű zenei feldolgozásról van szó, hanem egy szeretetteljes üzenetről is: az ünnepek a családról és a közös pillanatokról szólnak, legyenek azok akár fizikai távolság ellenére is. A rajongók értékelik, hogy Szandi és Blanka ilyen személyes módon ünnepelnek együtt, és a dal remek eszköz arra, hogy az ünnepi hangulatot megosszák minden nézővel, aki szeretne bekapcsolódni ebbe a meghitt pillanatba.

Édes kicsikém! Számomra minden Veled közösen énekelt dal a szívem legszebb kincse! Boldog Ünnepre hangolódást mindenkinek!

- írta Szandi megható bejegyzésében.

