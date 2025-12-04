„Nagyon erős fájdalmat éreztem a szívemben” – Mi történt? Kifakadt a Megasztár énekesnője

Szabó Kamilla Lilla a Megasztár idei évadával lett országosan ismert, Tóth Gabi utolsó versenyzőjeként esett ki. A tehetségkutató élete nagy élménye volt eddig, nem volt könnyű az odáig vezető út.

Szabó Kamilla Lilla énekhangját sokan szerették a Megasztárban (Fotó: TV2)

„Alapjáraton egy nagyon izgulós, stresszelős ember voltam. De félre mertem tenni és leküzdeni, mert meg akartam élni az álmom. Ahhoz, hogy valami sikerüljön, félre kell tenni a félelmet, és csak a célra koncentrálni, tenni érte” – javasolta Instagram-oldalán.

Nem adták könnyen neki a sikert, bizonytalan volt eleinte magában, már az előválogatókra való készülés alatt is ijedt volt, nem tudott rendesen aludni. „Kattogott az agyam, sokszor elbizonytalanodtam, de a gondolatok végén mindig arra emlékeztettem magam, hogy mi is a célom ezzel, hogy mit szeretnék igazán ebben az életben” – tette hozzá. Miközben mindig is szeretett volna énekelni, fellépni, le kellett gyűrnie a félelmet.

Kényelmetlen volt, ijesztő. Olyan érzés volt, mintha felfalna a tér és a színpad. De közben sikerült és hozzászoktam.

A Megasztár-házba való költözés előtt sírt, mert akkor még nem tudta, hogy milyen emberekkel költözik össze. Végül persze megszerette őket, de a családja is hiányzott neki nagyon, főképp a vége felé, a kiesése hetén.

Szabó Kamilla Lilla a Megasztárban remekelt

Az, hogy eljutott az élő show-ig, felejthetetlen élmény marad neki. „Az elején még nem is tudtam, mekkora fejlődésben lesz részem. Sok jó embert állított mellém ez az élmény, minden percét élveztem, a próbákat, a sminkeket, a ruhákat, azt, ahogyan kivitelezték a produkciókat” – írta az oldalán. Nagyon sok ember dolgozott azon, hogy minden rendben menjen, ő pedig hálás nekik.

Olyan volt, mint egy temetés

A kiesés szó szerint borzasztó volt neki, mert épp átállt arra, hogy csak a pozitív dolgokat fogadja be. Ennek megfelelően hidegzuhany volt számára, hogy nem folytathatja a tehetségkutatót: úgy élte meg, mint egy temetést.