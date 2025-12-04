RETRO RÁDIÓ

„Nagyon erős fájdalmat éreztem a szívemben” – Mi történt? Kifakadt a Megasztár énekesnője

Sokáig bizonytalan volt magában, sírt is a Megasztár-házba való beköltözés előtt. Szabó Kamilla Lilla elárulta, hogy temetésként élte meg a kiesést, ugyanakkor élete meghatározó élménye marad a TV2 show-ja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Módosítva: 2025.12.04.
Megasztár TV2 énekesnő

Szabó Kamilla Lilla a Megasztár idei évadával lett országosan ismert, Tóth Gabi utolsó versenyzőjeként esett ki. A tehetségkutató élete nagy élménye volt eddig, nem volt könnyű az odáig vezető út.

Szabó Kamilla Lilla
Szabó Kamilla Lilla énekhangját sokan szerették a Megasztárban (Fotó: TV2)

Alapjáraton egy nagyon izgulós, stresszelős ember voltam. De félre mertem tenni és leküzdeni, mert meg akartam élni az álmom. Ahhoz, hogy valami sikerüljön, félre kell tenni a félelmet, és csak a célra koncentrálni, tenni érte” – javasolta Instagram-oldalán.

Nem adták könnyen neki a sikert, bizonytalan volt eleinte magában, már az előválogatókra való készülés alatt is ijedt volt, nem tudott rendesen aludni. „Kattogott az agyam, sokszor elbizonytalanodtam, de a gondolatok végén mindig arra emlékeztettem magam, hogy mi is a célom ezzel, hogy mit szeretnék igazán ebben az életben” – tette hozzá. Miközben mindig is szeretett volna énekelni, fellépni, le kellett gyűrnie a félelmet. 

Kényelmetlen volt, ijesztő. Olyan érzés volt, mintha felfalna a tér és a színpad. De közben sikerült és hozzászoktam.

A Megasztár-házba való költözés előtt sírt, mert akkor még nem tudta, hogy milyen emberekkel költözik össze. Végül persze megszerette őket, de a családja is hiányzott neki nagyon, főképp a vége felé, a kiesése hetén.

Szabó Kamilla Lilla a Megasztárban remekelt

Az, hogy eljutott az élő show-ig, felejthetetlen élmény marad neki. „Az elején még nem is tudtam, mekkora fejlődésben lesz részem. Sok jó embert állított mellém ez az élmény, minden percét élveztem, a próbákat, a sminkeket, a ruhákat, azt, ahogyan kivitelezték a produkciókat” – írta az oldalán. Nagyon sok ember dolgozott azon, hogy minden rendben menjen, ő pedig hálás nekik.

Olyan volt, mint egy temetés

A kiesés szó szerint borzasztó volt neki, mert épp átállt arra, hogy csak a pozitív dolgokat fogadja be. Ennek megfelelően hidegzuhany volt számára, hogy nem folytathatja a tehetségkutatót: úgy élte meg, mint egy temetést.

Nagyon erős fájdalmat éreztem a szívemben. De nem azért, mert kiestem a versenyből, hanem azért, mert kiestem egy olyan közegből, amely számomra nagyon fontossá vált. Egy olyan környezettől kellett búcsút venni, ami – egyelőre úgy gondolom – az életben egyszer adódik. Ez a közeg volt számomra, ami felemelt, tanított, biztatott, szurkolt nekem.

Szerető és profi közegben készült heteken át a Megasztárban Szabó Kamilla Lilla (Fotó: TV2)

Lengyel Johanna győzelmének nagyon örült, mint írja, szó szerint kiugrott a bőréből, amikor bejelentették a 2025-ös Megasztár győztesét. „Megtisztelő volt megismerni őt, nagyon inspiráló személyiség, sok tanáccsal látott el engem az ottlétünk alatt. Nagyon megszerettem őt és abszolút megérdemelt volt a győzelme. Nagyon sokat tett ezért” – summázta.

 

