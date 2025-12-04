„Nagyon erős fájdalmat éreztem a szívemben” – Mi történt? Kifakadt a Megasztár énekesnője
Sokáig bizonytalan volt magában, sírt is a Megasztár-házba való beköltözés előtt. Szabó Kamilla Lilla elárulta, hogy temetésként élte meg a kiesést, ugyanakkor élete meghatározó élménye marad a TV2 show-ja.
Szabó Kamilla Lilla a Megasztár idei évadával lett országosan ismert, Tóth Gabi utolsó versenyzőjeként esett ki. A tehetségkutató élete nagy élménye volt eddig, nem volt könnyű az odáig vezető út.
„Alapjáraton egy nagyon izgulós, stresszelős ember voltam. De félre mertem tenni és leküzdeni, mert meg akartam élni az álmom. Ahhoz, hogy valami sikerüljön, félre kell tenni a félelmet, és csak a célra koncentrálni, tenni érte” – javasolta Instagram-oldalán.
Nem adták könnyen neki a sikert, bizonytalan volt eleinte magában, már az előválogatókra való készülés alatt is ijedt volt, nem tudott rendesen aludni. „Kattogott az agyam, sokszor elbizonytalanodtam, de a gondolatok végén mindig arra emlékeztettem magam, hogy mi is a célom ezzel, hogy mit szeretnék igazán ebben az életben” – tette hozzá. Miközben mindig is szeretett volna énekelni, fellépni, le kellett gyűrnie a félelmet.
Kényelmetlen volt, ijesztő. Olyan érzés volt, mintha felfalna a tér és a színpad. De közben sikerült és hozzászoktam.
A Megasztár-házba való költözés előtt sírt, mert akkor még nem tudta, hogy milyen emberekkel költözik össze. Végül persze megszerette őket, de a családja is hiányzott neki nagyon, főképp a vége felé, a kiesése hetén.
Szabó Kamilla Lilla a Megasztárban remekelt
Az, hogy eljutott az élő show-ig, felejthetetlen élmény marad neki. „Az elején még nem is tudtam, mekkora fejlődésben lesz részem. Sok jó embert állított mellém ez az élmény, minden percét élveztem, a próbákat, a sminkeket, a ruhákat, azt, ahogyan kivitelezték a produkciókat” – írta az oldalán. Nagyon sok ember dolgozott azon, hogy minden rendben menjen, ő pedig hálás nekik.
Olyan volt, mint egy temetés
A kiesés szó szerint borzasztó volt neki, mert épp átállt arra, hogy csak a pozitív dolgokat fogadja be. Ennek megfelelően hidegzuhany volt számára, hogy nem folytathatja a tehetségkutatót: úgy élte meg, mint egy temetést.
Nagyon erős fájdalmat éreztem a szívemben. De nem azért, mert kiestem a versenyből, hanem azért, mert kiestem egy olyan közegből, amely számomra nagyon fontossá vált. Egy olyan környezettől kellett búcsút venni, ami – egyelőre úgy gondolom – az életben egyszer adódik. Ez a közeg volt számomra, ami felemelt, tanított, biztatott, szurkolt nekem.
Lengyel Johanna győzelmének nagyon örült, mint írja, szó szerint kiugrott a bőréből, amikor bejelentették a 2025-ös Megasztár győztesét. „Megtisztelő volt megismerni őt, nagyon inspiráló személyiség, sok tanáccsal látott el engem az ottlétünk alatt. Nagyon megszerettem őt és abszolút megérdemelt volt a győzelme. Nagyon sokat tett ezért” – summázta.
