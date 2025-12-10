,,Utolsó napjait igaz szerelmei töltötték ki" - Sophie Kinsella, mindössze 55 évesen, tragikus módon elhunyt
A világhírű brit írónőt végül tragikus módon legyőzte betegsége. Sophie Kinsella milliók szívébe lopta be magát világhírű művével.
Sophie Kinsella, polgári nevén Madeleine Sophie Wickham, 55 éves korában meghalt. A világhírű brit írónő halálhírét a családja erősítette meg - közölte a BBC.
Sophie Kinsella évekig hősiesen küzdött a szörnyű betegséggel
Kinsellánál 2022 végén a glioblasztóma nevű, rendkívül rossz prognózisú agydaganatot diagnosztizálták. Műtéten, sugárkezelésen és kemoterápián is átesett, állapota tavaly még stabil volt.
Megtört szívvel jelentjük be szeretett Sophie-nk (más néven Maddy, azaz Anyu) ma reggel bekövetkezett halálát. Békében hunyt el, utolsó napjait igaz szerelmei töltötték ki: családja, zenéje, melegsége, karácsony és öröm
- áll egy szerdai nyilatkozatban, amelyet a család osztott meg a közösségi médiában.
Utolsó kisregénye, a What Does It Feel Like? 2024 októberében jelent meg, amelyet saját betegsége ihletett. Világsikert az Egy boltkóros naplója-sorozattal ért el, műveiből több tízmillió példány fogyott világszerte.
