,,Utolsó napjait igaz szerelmei töltötték ki" - Sophie Kinsella, mindössze 55 évesen, tragikus módon elhunyt

A világhírű brit írónőt végül tragikus módon legyőzte betegsége. Sophie Kinsella milliók szívébe lopta be magát világhírű művével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 16:24
Módosítva: 2025.12.10. 16:29
Sophie Kinsella, polgári nevén Madeleine Sophie Wickham, 55 éves korában meghalt. A világhírű brit írónő halálhírét a családja erősítette meg - közölte a BBC.

Sophie Kinsella
Sophie Kinsella Fotó: Bridgeman Images via AFP

Sophie Kinsella évekig hősiesen küzdött a szörnyű betegséggel

Kinsellánál 2022 végén a glioblasztóma nevű, rendkívül rossz prognózisú agydaganatot diagnosztizálták. Műtéten, sugárkezelésen és kemoterápián is átesett, állapota tavaly még stabil volt.

Megtört szívvel jelentjük be szeretett Sophie-nk (más néven Maddy, azaz Anyu) ma reggel bekövetkezett halálát. Békében hunyt el, utolsó napjait igaz szerelmei töltötték ki: családja, zenéje, melegsége, karácsony és öröm

- áll egy szerdai nyilatkozatban, amelyet a család osztott meg a közösségi médiában.

Utolsó kisregénye, a What Does It Feel Like? 2024 októberében jelent meg, amelyet saját betegsége ihletett. Világsikert az Egy boltkóros naplója-sorozattal ért el, műveiből több tízmillió példány fogyott világszerte.

 

 

