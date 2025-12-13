Rubint Rella váratlan veszélybe került: „Ott van a bizonytalanság, a félelem” - Videó

Rubint Rella májusban jelentette be, hogy elválik egykori szerelmétől. A veszteség mélyen megviselte a sportolót, úgy tűnt, nehezen találja a helyét.

Rubint Rella válása után egyedül utazott Ázsiába (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Rella önmagát keresi utazása során

Rubint Réka unokahúga TikTok-oldalán tudatta követőivel, hogy szüksége van egy kis távollétre, magányra, ezért belevág egy régi álmába: harminchárom napot fog eltölteni távol az otthonától és távol a megszokott környezetétől.

Egyedül utazni sokkal inkább arról szól, hogy újra megismered azt az embert, akivel a legtöbb időt töltöd: saját magadat. Az első napokban ott van a bizonytalanság, a félelem, a kérdés: Biztos jó ötlet volt ez? Aztán történik valami… lassan, szinte észrevétlenül. Rájössz, hogy minden helyzetet megoldasz

– fogalmazott korábban.

Rella követői folyamatosan nyomon követhetik a tartalomgyártó helyzetjelentéseit, amelyeket vlogvideókban dokumentál. A hosszú út során sűrűn botlott nehézségekbe az influenszer.

YouTube-csatornáján elárulta, hogy rendszeresen gondja akad a szálláshellyel, a reptéri transzferrel, illetve a nagy utazóbőrönddel.

Rubint Rella biztonságát féltik a rajongói (Fotó: Kunos Attila)

Rubint Rella épségéért aggódnak

Követői azonban a csinos sportoló épségét féltik. Annak érdekében, hogy bejárja Ázsiát, Rella sűrűn váltogatja szállását, amellyel eddig több problémája is adódott. Rajongói attól félnek, hogy a helyismeret hiányában olyan környékre keveredik, ahol veszélyezteti önmagát.

Legújabb videójában elmesélte, hogy nem érezte magát biztonságban az általa lefoglalt apartmanban, ezért el kellett jönnie onnan, mire követői azonnal felkapták a fejüket:

Kedves Rella, nem kritizálni szeretnélek, de te utána néztél, hogy mégis hova utazol? A szállásokkal való elvárások és meglepődés azon, hogy a tisztaság nem olyan mint Európában, azt mutatja, hogy talán nem jártál utána annyira, mint kellett volna. 3rd world Country. Remélem sikerült megtalálni a szépséget és jól érzed/érezted magad

– írta egy aggódó hozzászóló, mire Rella bevallotta, hogy valóban nem végzett alapos kutatómunkát, mielőtt útnak indult.

Nem nézett utána hova utazik

„Nem igazán volt időm elmélyülni mire számíthatok, csak nagyon felszínesen néztem át hova jövök. De leginkább azért váltottam szállást, mert egy hotel nagyobb biztonságérzetet adott, mint egy apartman egy kis utcában.”