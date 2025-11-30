Rubint Rella újraírja életét - Szexi képek készültek a fitneszedzőről

Rubint Rella és Novothny Soma labdarúgó 2025 májusában jelentették be, hogy házasságuk véget ért. Az évekig boldog párkapcsolatban élő Relláért rajongói aggódni kezdtek, mivel a válás bejelentésének időszakában egy időre eltűnt és sokak szerint sokat fogyott. Most azonban új posztjában bizonyítja, hogy ez már a múlt!

Rubint Rella nem szomorkodik tovább

Fotó: Rubint Rella YouTube

Minden jel arra mutat, hogy Rubint Rella túl van Somán és új életet kezdett

Új posztjában a személyi edzőként végzett Rella szexi ingruhában pózol. Csak úgy sugárzik a boldogságtól és kisugárzását a kommentelők is észrevették.

Igazán gyönyörű képek, nagyon dögös vagy Rella, elképesztően varázslatos és elbűvölő Nő

– írta egy kommentelő. De a képet nem hagyta szó nélkül Schóbert Lara sem, aki szivecskés emojikat küldött rá.

Rubint Rella pedig úgy néz ki, tényleg újraírja az életét, ahogy az szól a poszt szövegében is. Az önbizalom és a sugárzó önbizalom csak úgy árad a képekből.

Meseszép vagy és sugárzik rólad a kiegyensúlyozottság

– írta egy kommentelő.

Sokak szerint Rella a nagybetűs Igazi Nő.