Rubint Rella újraírja életét - Szexi képek készültek a fitneszedzőről

Elképesztő a változás! Rubint Rella újabb szexi fotózással bizonyítja, hogy új életet kezdett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 06:30
szexi fitneszedző Rubint Rella

Rubint Rella és Novothny Soma labdarúgó 2025 májusában jelentették be, hogy házasságuk véget ért. Az évekig boldog párkapcsolatban élő Relláért rajongói aggódni kezdtek, mivel a válás bejelentésének időszakában egy időre eltűnt és sokak szerint sokat fogyott. Most azonban új posztjában bizonyítja, hogy ez már a múlt!

Rubint Rella nem szomorkodik tovább
Rubint Rella nem szomorkodik tovább
Fotó: Rubint Rella YouTube

Minden jel arra mutat, hogy Rubint Rella túl van Somán és új életet kezdett

Új posztjában a személyi edzőként végzett Rella szexi ingruhában pózol. Csak úgy sugárzik a boldogságtól és kisugárzását a kommentelők is észrevették.

Igazán gyönyörű képek, nagyon dögös vagy Rella, elképesztően varázslatos és elbűvölő Nő

– írta egy kommentelő. De a képet nem hagyta szó nélkül Schóbert Lara sem, aki szivecskés emojikat küldött rá.

Rubint Rella pedig úgy néz ki, tényleg újraírja az életét, ahogy az szól a poszt szövegében is. Az önbizalom és a sugárzó önbizalom csak úgy árad a képekből.

Meseszép vagy és sugárzik rólad a kiegyensúlyozottság

– írta egy kommentelő.

Sokak szerint Rella a nagybetűs Igazi Nő.

Nem ez az első szexin pózolós posztja a fitneszedzőnek. Nemrég egy bikinis fotózáson mutatta meg gyönyörű alakját és azt, mennyit változott az elmúlt időszakban.

 

