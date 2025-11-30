Rubint Rella újraírja életét - Szexi képek készültek a fitneszedzőről
Elképesztő a változás! Rubint Rella újabb szexi fotózással bizonyítja, hogy új életet kezdett.
Rubint Rella és Novothny Soma labdarúgó 2025 májusában jelentették be, hogy házasságuk véget ért. Az évekig boldog párkapcsolatban élő Relláért rajongói aggódni kezdtek, mivel a válás bejelentésének időszakában egy időre eltűnt és sokak szerint sokat fogyott. Most azonban új posztjában bizonyítja, hogy ez már a múlt!
Minden jel arra mutat, hogy Rubint Rella túl van Somán és új életet kezdett
Új posztjában a személyi edzőként végzett Rella szexi ingruhában pózol. Csak úgy sugárzik a boldogságtól és kisugárzását a kommentelők is észrevették.
Igazán gyönyörű képek, nagyon dögös vagy Rella, elképesztően varázslatos és elbűvölő Nő
– írta egy kommentelő. De a képet nem hagyta szó nélkül Schóbert Lara sem, aki szivecskés emojikat küldött rá.
Rubint Rella pedig úgy néz ki, tényleg újraírja az életét, ahogy az szól a poszt szövegében is. Az önbizalom és a sugárzó önbizalom csak úgy árad a képekből.
Meseszép vagy és sugárzik rólad a kiegyensúlyozottság
– írta egy kommentelő.
Sokak szerint Rella a nagybetűs Igazi Nő.
Nem ez az első szexin pózolós posztja a fitneszedzőnek. Nemrég egy bikinis fotózáson mutatta meg gyönyörű alakját és azt, mennyit változott az elmúlt időszakban.
