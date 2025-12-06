Aggódnak a rajongók Michael Caine miatt, kerekesszékben jelent meg a közönség előtt

Michael Caine törékenynek tűnt a kerekesszékben a Vörös-tengeri Filmfesztiválon, mégis elbűvölte a rajongókat, és bebizonyította, hogy egészségügyi problémái ellenére sem vonul vissza a filmezés világától.

Tapsvihar fogadta az idős Michael Caine-t Fotó: Illusztráció/Unsplash

Kerekesszékben jelent meg Michael Caine a nézők előtt

A 92 éves Michael Caine nem állt fel a székből, amikor színpadra lépett a szaúd-arábiai Vörös-tengeri Nemzetközi Filmfesztiválon. A legendás színész december 4-én díjat vett át a fesztivál megnyitóján. Caine-t kerekesszékben tolták a színpadra, ami sokak számára feltűnő látvány volt.

Az ikonikus brit színész, akit többek között A sötét lovag trilógiából, a Beépített szépségből és a Szemfényvesztők filmekből ismerhetünk több évtizede foglalkozik színészkedéssel.

A fotósok elcsípték azt a pillanatot, amikor Caine mosolyogva és integetve köszönte meg a közönség üdvözlését és törékenyebb megjelenése ellenére is izgatottan figyeli a tömeget. A fesztivál, amely a világ minden tájáról vonzza a filmes szakma szereplőit, hosszú tapsviharral fogadta a veterán színészt, aki előtt a filmművészethez nyújtott páratlan munkássága miatt tisztelegtek.

A színész számára ez volt az egyik első olyan nagyobb fesztiválszereplés, ahol végig kerekesszékhez volt kötve. Az utóbbi években Michael Caine csökkentette a nyilvános szerepléseit, ezért lepte meg a rajongókat a romló állapota.

Barátai szerint a színész korához képest jó egészségnek örvend de elismerik, hogy az utazás, a hosszú és a nyilvános események fizikai megterhelést okoznak az idős férfi számára.

Michael Caine korlátozott mozgásképessége ellenére továbbra is vezető szerepeket vállal, a rajongók nemrégiben a The Great Escaper című filmben láthatták kedvencüket - írja a DailyStar.