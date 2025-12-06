RETRO RÁDIÓ

Aggódnak a rajongók Michael Caine miatt, kerekesszékben jelent meg a közönség előtt

A rajongók szerint a legendás színész törékenynek és gyengének tűnt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 12:30
michael caine filmfesztivál színész

Michael Caine törékenynek tűnt a kerekesszékben a Vörös-tengeri Filmfesztiválon, mégis elbűvölte a rajongókat, és bebizonyította, hogy egészségügyi problémái ellenére sem vonul vissza a filmezés világától.

Kerekesszékben jelent meg Michael Caine a nézők előtt
Tapsvihar fogadta az idős Michael Caine-t     Fotó: Illusztráció/Unsplash

Kerekesszékben jelent meg Michael Caine a nézők előtt

A 92 éves Michael Caine nem állt fel a székből, amikor színpadra lépett a szaúd-arábiai Vörös-tengeri Nemzetközi Filmfesztiválon. A legendás színész december 4-én díjat vett át a fesztivál megnyitóján. Caine-t kerekesszékben tolták a színpadra, ami sokak számára feltűnő látvány volt.

Az ikonikus brit színész, akit többek között A sötét lovag trilógiából, a Beépített szépségből és a Szemfényvesztők filmekből ismerhetünk több évtizede foglalkozik színészkedéssel.

A fotósok elcsípték azt a pillanatot, amikor Caine mosolyogva és integetve köszönte meg a közönség üdvözlését és törékenyebb megjelenése ellenére is izgatottan figyeli a tömeget. A fesztivál, amely a világ minden tájáról vonzza a filmes szakma szereplőit, hosszú tapsviharral fogadta a veterán színészt, aki előtt a filmművészethez nyújtott páratlan munkássága miatt tisztelegtek.

A színész számára ez volt az egyik első olyan nagyobb fesztiválszereplés, ahol végig kerekesszékhez volt kötve. Az utóbbi években Michael Caine csökkentette a nyilvános szerepléseit, ezért lepte meg a rajongókat a romló állapota.

Barátai szerint a színész korához képest jó egészségnek örvend de elismerik, hogy az utazás, a hosszú és a nyilvános események fizikai megterhelést okoznak az idős férfi számára.

Michael Caine korlátozott mozgásképessége ellenére továbbra is vezető szerepeket vállal, a rajongók nemrégiben a The Great Escaper című filmben láthatták kedvencüket - írja a DailyStar.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu