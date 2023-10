Ennyi volt: végleg visszavonult minden idők egyik legjobb színésze

A kétszeres Oscar-díjas Michael Caine-t valószínűleg mindenki ismeri, hiszen olyan remek alkotásokban szerepelt az utóbbi évtizedekben, mint például A sötét lovag-trilógia, Eredet, Csillagok között, A tökéletes trükk, Árvák hercege, A csendes amerikai vagy a Kingsman: A titkos szolgálat – sokan minden idők egyik legjobb színészének tartják a 90 éves legendát.

Michael Caine visszavonul / Fotó: AFP

Eddig is lehetett hallani róla aggasztó pletykákat, hogy az idős korára való tekintettel visszavonul Michael Caine, de most maga a színész erősítette meg a hírt, ugyanis egy rádióműsorban bejelentette, hogy valóban abbahagyja a színészkedést, és azt is elárulta, hogy ennyi idő után pontosan miért is döntött így.

Folyton azt mondogatom, hogy vissza fogok vonulni. Nos, most tényleg visszavonulok. [...] Már csak az öreg férfi szerepét kapom meg, aki 90 éves, vagy talán 85. Úgy gondoltam, hogy akár hagyhatnám ennyiben is a dolgot

– mondta Michael Caine.

Michael Caine arról is beszélt, hogy remek kritikákat kap a legutóbbi filmje, a The Great Escaper, amit nehezen tudna túlszárnyalni, így érthető, hogy miért akarja mondhatni a csúcson abbahagyni. Az biztos, hogy ő egy elképesztően jó színész, és hatalmas űrt fog maga után hagyni, de azért reméljük, hogy a jövőben valamikor még igent mond egy ígéretes projektre.