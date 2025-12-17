Brittany Snow reagált a plasztikai sebészettel kapcsolatos találgatásokra
Inkább tiszta vizet öntött a pohárba. Brittany Snownak elege lett a plasztikai műtéteiről szóló pletykákból.
Megelégelte a találgatásokat. Brittany Snow reagált a plasztikai műtétekkel kapcsolatos vádakra – közölte az eonline. A színésznő tiszta vizet öntött a pohárba és elmondta, milyen kozmetikai beavatkozásokat végeztek a külsején - egyértelműen cáfolta, hogy valaha plasztikai műtéten esett volna át.
Brittany Snow megunta a plasztikai beavatkozásokról szóló vádakat
A színésznő szeretné, ha végre mindenki felhagyna a találgatásokkal.
A legutóbb A bennem lakozó fenevad népszerű Netflix sorozatában tündöklő színésznő nyíltan beszélt arról, hogy minimális esztétikai változásokat hajtottak végre rajta, botox-kezelésen esett át.
Minden mást azonban tagadott, azt nyilatkozta, semmit nem plasztikáztatott magán - az állításokkal szemben.
Soha nem volt semmilyen műtétem. Egy sem. Nem volt orrplasztikám, nem volt szemhéjműtétem, nem volt arcfelvarrásom. Semmi
– írta december 12-én a poszt alatti kommentjei között.
Az arcomról lement a babasúly, minimális Botox és lézeres kezelések. Csak hogy tiszta legyen a kép
Bár a szóban forgó poszt részben helyesen következtetett – hiszen a sztár elismerte, hogy kapott ránctalanító kezelést –, Brittany válasza láthatóan nem csak neki szólt. Inkább azoknak a kommentelőknek, akik a videóban szereplő más sztárokat – köztük Jennifer Lawrence-t, Dakota Johnsont és Anne Hathawayt – is azzal vádolták, hogy botoxon túli kozmetikai beavatkozásokat vettek igénybe.
Brittany korábban is beszélt már arról, hogy tudatosan döntött a plasztikai műtétek elutasítása mellett, még annak ellenére is, hogy gyerekkorában egy baleset következtében heg maradt az arcán. Úgy gondolja, hogy önmaga teljes elfogadása és mindaz, amin keresztülment, hozzáad a személyiségéhez.
