Brittany Snow reagált a plasztikai sebészettel kapcsolatos találgatásokra

Megelégelte a találgatásokat. Brittany Snow reagált a plasztikai műtétekkel kapcsolatos vádakra – közölte az eonline. A színésznő tiszta vizet öntött a pohárba és elmondta, milyen kozmetikai beavatkozásokat végeztek a külsején - egyértelműen cáfolta, hogy valaha plasztikai műtéten esett volna át.

Brittany Snow reagált a találgatásokra és kitálalt

Forrás: YouTube

Brittany Snow megunta a plasztikai beavatkozásokról szóló vádakat

A színésznő szeretné, ha végre mindenki felhagyna a találgatásokkal.

A legutóbb A bennem lakozó fenevad népszerű Netflix sorozatában tündöklő színésznő nyíltan beszélt arról, hogy minimális esztétikai változásokat hajtottak végre rajta, botox-kezelésen esett át.

Minden mást azonban tagadott, azt nyilatkozta, semmit nem plasztikáztatott magán - az állításokkal szemben.

Soha nem volt semmilyen műtétem. Egy sem. Nem volt orrplasztikám, nem volt szemhéjműtétem, nem volt arcfelvarrásom. Semmi

– írta december 12-én a poszt alatti kommentjei között.

Az arcomról lement a babasúly, minimális Botox és lézeres kezelések. Csak hogy tiszta legyen a kép

Bár a szóban forgó poszt részben helyesen következtetett – hiszen a sztár elismerte, hogy kapott ránctalanító kezelést –, Brittany válasza láthatóan nem csak neki szólt. Inkább azoknak a kommentelőknek, akik a videóban szereplő más sztárokat – köztük Jennifer Lawrence-t, Dakota Johnsont és Anne Hathawayt – is azzal vádolták, hogy botoxon túli kozmetikai beavatkozásokat vettek igénybe.

Brittany korábban is beszélt már arról, hogy tudatosan döntött a plasztikai műtétek elutasítása mellett, még annak ellenére is, hogy gyerekkorában egy baleset következtében heg maradt az arcán. Úgy gondolja, hogy önmaga teljes elfogadása és mindaz, amin keresztülment, hozzáad a személyiségéhez.