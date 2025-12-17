RETRO RÁDIÓ

Brittany Snow reagált a plasztikai sebészettel kapcsolatos találgatásokra

Inkább tiszta vizet öntött a pohárba. Brittany Snownak elege lett a plasztikai műtéteiről szóló pletykákból.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 11:30
színésznő botox sztár

Megelégelte a találgatásokat. Brittany Snow reagált a plasztikai műtétekkel kapcsolatos vádakra – közölte az eonline. A színésznő tiszta vizet öntött a pohárba és elmondta, milyen kozmetikai beavatkozásokat végeztek a külsején - egyértelműen cáfolta, hogy valaha plasztikai műtéten esett volna át.

Brittany Snow reagált a találgatásokra és kitálalt
Brittany Snow reagált a találgatásokra és kitálalt
Forrás: YouTube

Brittany Snow megunta a plasztikai beavatkozásokról szóló vádakat

A színésznő szeretné, ha végre mindenki felhagyna a találgatásokkal.

A legutóbb A bennem lakozó fenevad népszerű Netflix sorozatában tündöklő színésznő nyíltan beszélt arról, hogy minimális esztétikai változásokat hajtottak végre rajta, botox-kezelésen esett át.

Minden mást azonban tagadott, azt nyilatkozta, semmit nem plasztikáztatott magán - az állításokkal szemben.

Soha nem volt semmilyen műtétem. Egy sem. Nem volt orrplasztikám, nem volt szemhéjműtétem, nem volt arcfelvarrásom. Semmi

– írta december 12-én a poszt alatti kommentjei között.

Az arcomról lement a babasúly, minimális Botox és lézeres kezelések. Csak hogy tiszta legyen a kép

Bár a szóban forgó poszt részben helyesen következtetett – hiszen a sztár elismerte, hogy kapott ránctalanító kezelést –, Brittany válasza láthatóan nem csak neki szólt. Inkább azoknak a kommentelőknek, akik a videóban szereplő más sztárokat – köztük Jennifer Lawrence-t, Dakota Johnsont és Anne Hathawayt – is azzal vádolták, hogy botoxon túli kozmetikai beavatkozásokat vettek igénybe.

Brittany korábban is beszélt már arról, hogy tudatosan döntött a plasztikai műtétek elutasítása mellett, még annak ellenére is, hogy gyerekkorában egy baleset következtében heg maradt az arcán. Úgy gondolja, hogy önmaga teljes elfogadása és mindaz, amin keresztülment, hozzáad a személyiségéhez.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu