"48 milliót fizettem, hogy úgy nézzek ki, mint egy dögös Bratz baba"
Már az otthoni orvosok nem hajlandók megműteni, ezért Törökországba jár a plasztikafüggő nő. Bratz baba akar lenni, mert a Barbie már uncsi.
Saját bevallása szerint a szőke szépség már több, mint 150 ezer dollárt (közel 48 millió forint) költött plasztikai műtétekre, ugyanis az a vágya, hogy dögös Bratz babává váljon.
Sapphire Saint hét mellműtéten esett már át, melyek során a mellei A-ról H-kosárba duzzadtak, valamint végtelen zsírleszíváson esett át. A plasztikafüggő nő ennyinél nem állt meg, olyan kezeléseket is elvégeztek rajta, amiről a legtöbben azt se tudjuk, hogy létezik: volt orrműtétje, szempillaplasztikája, feltöltette a száját, az arcát és számos Botox-kezelésen is átesett.
Sapphire, aki „fiatal kora óta tudta”, hogy „szexikon szeretne lenni”, most kénytelen Törökországban műtétet végeztetni, mivel az otthoni orvosok megtagadták a kezelését.
Az Egyesült Államokból származó plasztikafüggő 150 000 dollárt költött arra, hogy kés alá feküdjön abban a reményben, hogy elérje egy baba „tökéletes” kinézetét, ahogy a Truly magazinnak elmondta : „Úgy alakítom át a testem, hogy úgy nézzen ki, mint egy Bratz baba.”
"Bratz baba akarok lenni"
„Úgy akarok kinézni, mint egy Bratz baba, mert a Barbie baba unalmas, főleg a Barbie film után. Úgy akarok kinézni, mint egy Bratz baba, mert dögösek – sokkal dögösebbek, mint Barbie.”
A Hooked on the Look epizódjában az OnlyFans sztárja, aki azt állította, hogy „egzotikus” a külseje, így folytatta: „Profi bimbóként keresem a kenyerem, és van egy OF-om is.”
A műtétek kockázatai és az intenzív utógondozás ellenére sem bánta meg a kiadott pénzt, ahogy megosztotta: „A műtétek előtti fotókat nézve azt érzem, ó, Istenem, soha nem akarnék így kinézni. Az emberek néha azt gondolják, hogy a húszas éveik voltak a legszebb éveik. Én meg erre azt mondom, hogy nem, egyáltalán nem.”
Ezt követően hozzátette: „Fiatalabb önmagamnak azt mondanám, hogy valószínűleg korábban kellett volna elkezdenem a plasztikai műtéteket. Azt hiszem, több extrém műtétet végeztettem volna el gyorsabban, és akkor pénzt is megspóroltam volna.”
A kommentszekció viszont nem osztja a lelkesedését. Sokak szerint már amorf és csúnya, ahogy szétműtettette magát. Van, aki kimondta: pszichológusra lenne szüksége és meg kellene tanulnia szeretni önmagát.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre