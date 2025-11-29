"48 milliót fizettem, hogy úgy nézzek ki, mint egy dögös Bratz baba"

Saját bevallása szerint a szőke szépség már több, mint 150 ezer dollárt (közel 48 millió forint) költött plasztikai műtétekre, ugyanis az a vágya, hogy dögös Bratz babává váljon.

Az élő Bratz baba - Sapphire a műtétek után - YouTube/Truly

Sapphire Saint hét mellműtéten esett már át, melyek során a mellei A-ról H-kosárba duzzadtak, valamint végtelen zsírleszíváson esett át. A plasztikafüggő nő ennyinél nem állt meg, olyan kezeléseket is elvégeztek rajta, amiről a legtöbben azt se tudjuk, hogy létezik: volt orrműtétje, szempillaplasztikája, feltöltette a száját, az arcát és számos Botox-kezelésen is átesett.

Sapphire, aki „fiatal kora óta tudta”, hogy „szexikon szeretne lenni”, most kénytelen Törökországban műtétet végeztetni, mivel az otthoni orvosok megtagadták a kezelését.

Az Egyesült Államokból származó plasztikafüggő 150 000 dollárt költött arra, hogy kés alá feküdjön abban a reményben, hogy elérje egy baba „tökéletes” kinézetét, ahogy a Truly magazinnak elmondta : „Úgy alakítom át a testem, hogy úgy nézzen ki, mint egy Bratz baba.”

"Bratz baba akarok lenni"

„Úgy akarok kinézni, mint egy Bratz baba, mert a Barbie baba unalmas, főleg a Barbie film után. Úgy akarok kinézni, mint egy Bratz baba, mert dögösek – sokkal dögösebbek, mint Barbie.”

Így nézett ki a műtétek előtt

A Hooked on the Look epizódjában az OnlyFans sztárja, aki azt állította, hogy „egzotikus” a külseje, így folytatta: „Profi bimbóként keresem a kenyerem, és van egy OF-om is.”

A műtétek kockázatai és az intenzív utógondozás ellenére sem bánta meg a kiadott pénzt, ahogy megosztotta: „A műtétek előtti fotókat nézve azt érzem, ó, Istenem, soha nem akarnék így kinézni. Az emberek néha azt gondolják, hogy a húszas éveik voltak a legszebb éveik. Én meg erre azt mondom, hogy nem, egyáltalán nem.”

Ezt követően hozzátette: „Fiatalabb önmagamnak azt mondanám, hogy valószínűleg korábban kellett volna elkezdenem a plasztikai műtéteket. Azt hiszem, több extrém műtétet végeztettem volna el gyorsabban, és akkor pénzt is megspóroltam volna.”

A kommentszekció viszont nem osztja a lelkesedését. Sokak szerint már amorf és csúnya, ahogy szétműtettette magát. Van, aki kimondta: pszichológusra lenne szüksége és meg kellene tanulnia szeretni önmagát.