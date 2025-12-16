Izzasztó látvány: szexi miniruhában kápráztatta el a rajongóit Baukó Éva

Baukó Éva új fotója lenyűgözte követőit. Néhányan csak karácsonyi emojikkal, mások udvarló mondatokat intéznek az egykori valóságshow-sztárhoz. Miniruhában pózol új posztjában.

Baukó Éva szexi fotót posztolt, rajongói imádják miatta Fotó: Mate Krisztian

Baukó Éva szexi fotót posztolt, rajongói imádják miatta

Éva figyelemfelhívóan szexi!

Jól áll rajtad ez a szett

– kommentelték a kép alá.

A miniruha a hatalmas ezüst magassarkúval kiemeli Éva hosszú lábait. Az egykori valóságshow-szereplőről sugárzik az önbizalom, ami sokak szemében annyira szexi, mint maga az öltözék.

Évának nem ez az első ilyen fotója. Imádja megmutatni magát a közösségi médiában különböző szettekben. Nem csoda, hiszen tökéletes alakján nagyon jól mutatnak a szűk egyszerűbb, de beválallósabb szettek is.