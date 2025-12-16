RETRO RÁDIÓ

Izzasztó látvány: szexi miniruhában kápráztatta el a rajongóit Baukó Éva

Nem csoda! Baukó Éva fotója gyorsan felkeltette a figyelmet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 12:30
Baukó Éva szexi miniruha szexi

Baukó Éva új fotója lenyűgözte követőit. Néhányan csak karácsonyi emojikkal, mások udvarló mondatokat intéznek az egykori valóságshow-sztárhoz. Miniruhában pózol új posztjában.

Baukó Éva szexi fotót posztolt, rajongói imádják miatta
Baukó Éva szexi fotót posztolt, rajongói imádják miatta Fotó: Mate Krisztian

Baukó Éva szexi fotót posztolt, rajongói imádják miatta

Éva figyelemfelhívóan szexi!

Jól áll rajtad ez a szett

– kommentelték a kép alá.

A miniruha a hatalmas ezüst magassarkúval kiemeli Éva hosszú lábait. Az egykori valóságshow-szereplőről sugárzik az önbizalom, ami sokak szemében annyira szexi, mint maga az öltözék.

Évának nem ez az első ilyen fotója. Imádja megmutatni magát a közösségi médiában különböző szettekben. Nem csoda, hiszen tökéletes alakján nagyon jól mutatnak a szűk egyszerűbb, de beválallósabb szettek is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu