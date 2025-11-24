RETRO RÁDIÓ

„Egyre szebb vagy!” - Baukó Éva szexi fotójától olvadoznak a rajongók

Felrobbantotta az internetet a fotójával a valóságshow-hős.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.24.
szexi dögös villantás Baukó Éva

Baukó Éva gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán, férfi rajongói legnagyobb örömére. A korábbi valóságshow-sztár most sem okozott nekik csalódást.

Baukó Évának szerencsére csak enyhe tünetei vannak
Baukó Éva a legfrissebb Instagram-posztjával felrobbantotta az internetet Fotó: Facebook

Felrobbantotta az internetet a fotójával Baukó Éva

Baukó Éva a legfrissebb Instagram-posztjával felrobbantotta az internetet. A képen a celeb egy pulcsiban, valamint egy szexi, hosszúszárú zokniban látható. A fotó alapján egyértelműen kiderül, hogy a korábbi valóságshow-sztár már felkészült a hideg téli napokra.

Ez az idő csak egy dolgot kíván: kuckózás, meleg tea és jó energia. Pont erre van most szükségem — egy kis csendre, nyugalomra és a saját teremre

- írja a bejegyzésében Baukó Éva.

A fotó mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül, záporoznak a dicsérő hozzászólások.

„Atya isten te egyre szebb vagy!” - lelkendezett az egyik követő.

„Csinos vagy nagyon” - jegyezte meg egy másik kommentelő.

Íme a fotó a szexi celebről:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu