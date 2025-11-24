„Egyre szebb vagy!” - Baukó Éva szexi fotójától olvadoznak a rajongók

Baukó Éva gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán, férfi rajongói legnagyobb örömére. A korábbi valóságshow-sztár most sem okozott nekik csalódást.

Baukó Éva a legfrissebb Instagram-posztjával felrobbantotta az internetet Fotó: Facebook

Felrobbantotta az internetet a fotójával Baukó Éva

Baukó Éva a legfrissebb Instagram-posztjával felrobbantotta az internetet. A képen a celeb egy pulcsiban, valamint egy szexi, hosszúszárú zokniban látható. A fotó alapján egyértelműen kiderül, hogy a korábbi valóságshow-sztár már felkészült a hideg téli napokra.

Ez az idő csak egy dolgot kíván: kuckózás, meleg tea és jó energia. Pont erre van most szükségem — egy kis csendre, nyugalomra és a saját teremre

- írja a bejegyzésében Baukó Éva.

A fotó mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül, záporoznak a dicsérő hozzászólások.

„Atya isten te egyre szebb vagy!” - lelkendezett az egyik követő.

„Csinos vagy nagyon” - jegyezte meg egy másik kommentelő.

Íme a fotó a szexi celebről: