„Egyre szebb vagy!” - Baukó Éva szexi fotójától olvadoznak a rajongók
Felrobbantotta az internetet a fotójával a valóságshow-hős.
Baukó Éva gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán, férfi rajongói legnagyobb örömére. A korábbi valóságshow-sztár most sem okozott nekik csalódást.
Baukó Éva a legfrissebb Instagram-posztjával felrobbantotta az internetet. A képen a celeb egy pulcsiban, valamint egy szexi, hosszúszárú zokniban látható. A fotó alapján egyértelműen kiderül, hogy a korábbi valóságshow-sztár már felkészült a hideg téli napokra.
Ez az idő csak egy dolgot kíván: kuckózás, meleg tea és jó energia. Pont erre van most szükségem — egy kis csendre, nyugalomra és a saját teremre
- írja a bejegyzésében Baukó Éva.
A fotó mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül, záporoznak a dicsérő hozzászólások.
„Atya isten te egyre szebb vagy!” - lelkendezett az egyik követő.
„Csinos vagy nagyon” - jegyezte meg egy másik kommentelő.
Íme a fotó a szexi celebről:
