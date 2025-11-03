Kifakadt a Hungária sztárja: „Lehetetlen volt megmenteni Flipper Öcsit”

Zenélt a Hungáriában, ő dobolt az utolsó két Hungária-nagylemezen, majd a Dolly Roll és a Step tagja volt éveken át. Zsoldos Dedy jelenleg a Budapest Rock’N’Roll Bandban és a Stepben zenél, nemrég a Fenyő Mikóssal való nyári szakmai szakításról, tíz éve tartó párkapcsolatáról és gyerekeiről is mesélt hosszan.

Zsoldos Dedy ma is aktív, zenél és tanít (Fotó: Zsoldos Dedy)

Zsoldos Gábor Dedy sok éven át zenélt Flipper Öcsivel is, barátok voltak, de akadtak hullámvölgyek a kapcsolatukban.

„A Step együttes azért oszlott fel, mert Flipper Öcsi a zenekar tudta nélkül lemezszerződést kötött a Hanglemezgyártó Vállalattal, amely szólólemezt ígért neki. A Stepnek ekkor már a negyedik nagylemezére kellett volna szerződni a Támadás, az Igen és a Ciao után, az aláírásra vártunk. Ehelyett jelent meg Flipper Öcsi szólóalbuma” – emlékezett.

A hanglemezgyár megspórolta a költség felét, Öcsi pedig megkapta a korábbi összeg kétszeresét. Mindenki jól járt, csak a zenekar járt rosszul. Ez csúnya húzás volt, de később megbocsátottuk neki. Ekkor kimentünk Franciaországba zenélni, két évig voltunk kinn

– idézte fel a régi időket.

Zsoldos Dedy emlékei a francia Riviéráról

Ez a kilencvenes évek elején történt, pénzt kellett keresni, úgyhogy belevágtak a nagy kalandba.

„A kapcsolatrendszeremnek köszönhetően kijutottunk Franciaországba. Imádtuk, azóta is életünk egyik legszebb emléke.

Cannes, Nizza, Monaco: jártuk a környéket, hozzánk meg kijöttek néha a rokonok. Hozzám anyukám, Sárosi Katalin, és a nagylányom is kijött.

Akkoriban a magyar zenekarok nagy többsége Németországban, vagy épp a skandináv országokban vendéglátózott, mint Horváth Charlie és a Pannonia Expressz, ezért volt különleges, hogy mi a francia Riviérán zenéltünk.”

„Az első felállásban kinn Mester Tamás volt a basszusgitárosunk, akivel korábban a Stepben is együtt zenéltünk Kisszabó kiválása után. Dream Team néven léptünk fel, mindenféle zenét játszottunk, Roxette-et, Beatlest. Hogy ne legyen egyszerű az élet, Fehér Attila és Mester Tamás ott kivált a francia zenekarunkból, mert a helyi impresszárió mindent beígért nekik, nemzetközi karriert is – de ebből az égvilágon semmi nem lett” – emlékezett.