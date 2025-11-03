Kifakadt a Hungária sztárja: „Lehetetlen volt megmenteni Flipper Öcsit”
A Hungária, a Dolly Roll és a Step dobosa évekig dolgozott Flipper Öcsivel, itthon és külföldön is. Zsoldos Dedy tanította basszusgitározni őt, vendéglátóztak a francia Riviérán.
Zenélt a Hungáriában, ő dobolt az utolsó két Hungária-nagylemezen, majd a Dolly Roll és a Step tagja volt éveken át. Zsoldos Dedy jelenleg a Budapest Rock’N’Roll Bandban és a Stepben zenél, nemrég a Fenyő Mikóssal való nyári szakmai szakításról, tíz éve tartó párkapcsolatáról és gyerekeiről is mesélt hosszan.
Zsoldos Gábor Dedy sok éven át zenélt Flipper Öcsivel is, barátok voltak, de akadtak hullámvölgyek a kapcsolatukban.
„A Step együttes azért oszlott fel, mert Flipper Öcsi a zenekar tudta nélkül lemezszerződést kötött a Hanglemezgyártó Vállalattal, amely szólólemezt ígért neki. A Stepnek ekkor már a negyedik nagylemezére kellett volna szerződni a Támadás, az Igen és a Ciao után, az aláírásra vártunk. Ehelyett jelent meg Flipper Öcsi szólóalbuma” – emlékezett.
A hanglemezgyár megspórolta a költség felét, Öcsi pedig megkapta a korábbi összeg kétszeresét. Mindenki jól járt, csak a zenekar járt rosszul. Ez csúnya húzás volt, de később megbocsátottuk neki. Ekkor kimentünk Franciaországba zenélni, két évig voltunk kinn
– idézte fel a régi időket.
Zsoldos Dedy emlékei a francia Riviéráról
Ez a kilencvenes évek elején történt, pénzt kellett keresni, úgyhogy belevágtak a nagy kalandba.
„A kapcsolatrendszeremnek köszönhetően kijutottunk Franciaországba. Imádtuk, azóta is életünk egyik legszebb emléke.
Cannes, Nizza, Monaco: jártuk a környéket, hozzánk meg kijöttek néha a rokonok. Hozzám anyukám, Sárosi Katalin, és a nagylányom is kijött.
Akkoriban a magyar zenekarok nagy többsége Németországban, vagy épp a skandináv országokban vendéglátózott, mint Horváth Charlie és a Pannonia Expressz, ezért volt különleges, hogy mi a francia Riviérán zenéltünk.”
„Az első felállásban kinn Mester Tamás volt a basszusgitárosunk, akivel korábban a Stepben is együtt zenéltünk Kisszabó kiválása után. Dream Team néven léptünk fel, mindenféle zenét játszottunk, Roxette-et, Beatlest. Hogy ne legyen egyszerű az élet, Fehér Attila és Mester Tamás ott kivált a francia zenekarunkból, mert a helyi impresszárió mindent beígért nekik, nemzetközi karriert is – de ebből az égvilágon semmi nem lett” – emlékezett.
Zsoldos Dedy ekkor hívta ki Flipper Öcsit basszusgitározni a bandába, noha a hangszerhez akkor Öcsi még nem nagyon értett.
„Jó fazon volt, jól énekelt, valahogy eljátszott a basszusgitáron. Egy szobában laktunk, előtte egy hónapig minden este gyakoroltam vele a basszusfutamokat. Egész jól megtanult rajta játszani. Akkoriban Gerendás Péter volt a gitárosunk, neki köszönhetően latin zenéket is játszottunk, vele később sokat koncerteztem” – mesélte.
Ingyen volt az ital a népszerű magyar zenészeknek
Mint ismert, Flipper Öcsi alkoholfüggőségben szenvedett, zenésztársa, barátja szerint sokan próbálták megfékezni.
„Ez a franciaországi egy év, amit kinn töltött velünk hozzájárult a halálához. Ott minden pia ingyen volt, a whisky, a sör, minden. Nagyon szerettek minket a helyiek. Nem csak nyáron játszottunk, amikor sok volt a turista, hanem télen is, jöttek 30-40 kilométerről is a bárba, hogy végigtáncolják a szombat estét.”
Flipper Öcsi (aki miatt most épp vita van egy pesti társasházban) már korábban is ivott, de ott voltak különösen hosszú éjszakái. Előfordult, hogy hajnali háromkor lefeküdtek aludni a zenekar tagjai, majd lementek reggel a tengerpartra, és látták, hogy Flipper Öcsi még az esti fellépőruhában, de a már kicserélődött, reggeli személyzettel, a takarítókkal koccintott épp. Sokan igyekeztek segíteni neki, hogy leküzdje a függőségét az évek során, de Zsoldos Gábor Dedy szerint ez lehetetlen volt.
Ő pedig most, több évtized zenélés után elégedett, már a Budapest Rock'N'Roll Band a fő projektje:
„Hálás vagyok a sorsomnak, szeretném továbbvinni a Hungária-hagyományt. Kívánom, hogy 120 évig éljenek a tagok, de a zene mindenkié, a Hungária hagyatéka pedig részben az enyém, mivel benne voltam az eredetiben, ez nekem még jár is.”
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre