Két évtizedes titok derült ki Flipper Öcsi életéből

Abban az időben az volt a szokás, hogy a kiadók úgynevezett promóciós utakat szerveztek az előadóiknak, és történt, hogy Flipper Öcsi és én egy sofőrrel jártuk az országot, közben sokat beszélgettünk, nevettünk, mindig nagyon kedves volt. Akkoriban nagyon hasonlítottam rá, a kiadó úgy gondolta, nekem is legyen melírozott hajam, mint neki, legyen nekem is fülbevalóm. Egyszer Keszthelyen oda is szóltak Öcsinek, hozzad nyugodtan az öcsédet is magaddal. Nekem az, hogy vele töltöttem sok időt, nagyon sokat jelentett, hiszen számomra ő egy példakép volt!