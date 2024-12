Nagyon para: Sihell Ferryt a mesterséges intelligencia mentette meg

Sihell Ferry és felesége, Viki most is beleborzong, ha arra a néhány nappal ezelőtti kalandjukra gondol, melyből szó szerint a mesterséges intelligencia segítségével sikerült kimenekülni. A népszerű énekes és neje régóta a túrázás és a hosszú séták szerelmese, így tényleg napi szinten kirándul a pár bogácsi otthona környékén. Nemrég pedig találtak egy meseszép útvonalat, ami azonban keresztezi egy vaddisznó család territóriumát. Sihell Ferry egy posztban számolt be a kemény percekről, majd lapunknak is elmesélte párjával a történteket.

Sihell Ferry és felesége szereti a természetet (Fotó: Sihell Ferry)

Sihell Ferry: „Nem vagyok félős típus, de...”

„Viki és én is nagyon szeretünk túrázni, sétálni és szinte minden napunkba sikerül is beiktatnunk egy-egy hosszabb, vagy rövidebb gyaloglást. Bogács és Bükkzsérc között felfedeztünk egy varázslatos kis útvonalat, amin rendszeresen végigmegyünk oda-vissza. Néhány napja is így tettünk, amikor is éppen felértünk egy meredélyre, és ahogy pihegve próbáltuk rendezni a légzésünket, azon kaptuk magunkat, hogy alig öt méterre tőlünk áll egy megtermett vaddisznó. Meredten néztük egymást, és hirtelen, pont mint a filmekben, kilépett a bokorból még egy, majd még egy, majd még egy.”

Végül ők öten bámultak kettőnkre.

„Nem vagyok egy félős típus, de bevallom, picit inamba szállt a bátorságom. Szó szerint éreztem, ahogy elöntött a jeges félelem, és ezt láttam Vikin is, akinek egyébként valahonnan volt némi lélekjelenléte és cselekedett” – kezdte beszámolóját Sihell Ferry, akitől felesége vette át a szót.

„Úgy voltunk vele, hogy a malackák már biztosan odébb álltak. Hát tévedtünk”

„Miközben ott álltunk kővé dermedve, beugrott, hogy megkérdezem a «barátnőmet», vagyis a mesterséges intelligenciát, hogy mi ilyenkor a teendő. Egy pillanattal később már olvastam is, hogy szép lassan, némán hátrálni kell, miközben egyetlen pillanatra sem fordítunk hátat a vaddisznóknak. Így is tettünk, de a malackák ugyanabban a tempóban jöttek felénk, miközben a tekintetüket a miénkbe fúrták. Szerencsére pont jött egy kanyar, így amint takarásba értünk, sietősre fogtuk a tempót és a vaddisznó csapat így már nem követett minket” – emlékezett vissza Viki, aki ezután fellélegzett, de hamar kiderült, hogy korai volt az öröme. „Az út végére érve hezitáltunk, hogy kerülő úton induljunk-e hazafelé, de úgy voltunk vele, hogy a malackák már biztosan odébb álltak. Hát tévedtünk.”

A kis család ugyanis pontosan ott fogadott minket, ahol egy órával azelőtt találkoztunk.

„Megint hátrálni kezdtünk, közben pedig hívtuk egy falubéli barátunkat, hogy jöjjön értünk kocsival, mert nem tudunk hazamenni” – mesélte ma már nevetve Sihell Ferry felesége.