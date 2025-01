Ha bárki Thaiföldre gondol, a csodálatos természet, az állandó napsütés, a türkiz tenger jut az eszébe. A népszerű mulatós sztár, Sihell Ferry is így gondolta, ezért is döntöttek úgy párjával, hogy ott kezdik a 2025-ös évet. Csodálatos is volt a háromhetes „télből a nyárba” útjuk, egészen addig, míg egy többállomásos szigettúrára nem indultak.

A mulatós sztár, Sihell Ferry párja is megijedt, amikor vihar tört ki a nyílt tengeren Fotó: Saját

Rossz előérzettel szállt a hajóra a mulatós sztár, igaza lett

Kihagyhatatlan úti cél a paradicsomi országban a hajókirándulás. A mulatós sztár is többször hajóra szállt párjával és barátaival, eszükbe se jutott, hogy bármi gond lett. Pedig Sihell Ferrynek már a felszállás előtt nagyon rossz előérzete volt.

„A háromhetes thaiföldi utunk alatt többször voltunk hajós kiránduláson, ahol – aki járt már Thaiföldön tudja – kis, hosszú orrú fahajókon visznek be bennünket – kezdte a rémisztő kalandot mesélni Sihell Ferry. – Az egyik napon, ami egy borongós nap volt már reggeltől, be volt fizetve nekünk a Hong-szigetre egy út, amiről sokat hallottunk, milyen gyönyörű és amit nagyon vártunk, és ami egy négyállomásos túrát jelentett, négy helyszín, különböző programokkal. S bár az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk aznap, nem sütött a nap, volt egy kis szél, kérdeztem is a szervezőktől, hogy biztosan hajóra szállunk? Mondták, hogy igen, semmi gond, de majd a hajóskapitány dönti el végül mi legyen.”

A mulatós sztár azt mondja, neki ott már volt egy kis negatív megérzése, amikor meglátta, hogy az a bizonyos kapitány, egy 15 éves fiú, de félretette, nem akart megijeszteni senkit.

A hajóskapitány körülbelül 15 éves lehetett Fotó: Saját

Hatalmas hullámok közt hánykolódott a hajójuk

A fiatal kapitány magabiztosan indult el utasaival a nyílt tengerre.

„Végig, ahogy hajóztunk ki, volt bennem egy para, de továbbra sem szóltam senkinek, mert láthatóan mindenki jól érezte magát. Az első helyszínen minden rendben volt, de az időjárás egyre borongósabb lett. Az utolsó állomáson lett volna a sznorkelezésünk, kint voltunk a nyílt tengeren, egy sziklafal mellett. Akkor már éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben, a kis fiatal kapitány folyton telefonált, igazgatta a hajót.”