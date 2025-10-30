Balhé a társasházban: áll a bál Flipper Öcsi emléktáblája miatt

Élt, bulizott, nem törődött az anyagiakkal. Flipper Öcsi, eredeti nevén Jeszenszky Béla vitathatatlanul egy életművész volt, akit imádtak a nők, no és persze a rajongók. Mint ismert, az énekes 2008. októberében alkoholizmusa miatt kialakult súlyos szervi problémái miatt a székesfehérvári kórházba vitték, ahol november 25-én éjjel elhunyt. A Dolly Roll és a Hungária zenésze mindössze 46 éves volt. Flipper Öcsi halála az egész országot megrázta.

Flipper Öcsi képtelen volt úrrá lenni a függőségén (Fotó: Youtube)

Édesanyja szerint ez vezetett Flipper Öcsi halálához

"Csodálatosan érzékeny, jó ember volt, a nők tették tönkre. Annyi csalódás érte, kihasználták, pedig rengeteg pénzt keresett, mégis szinte hajléktalanként, megtörten ment el. Sokszor beismerte, hogy túl naiv volt a szerelemben, amiért ő a hibás. Sohasem volt törtető, erőszakos, szerénysége sem ebbe a világba való volt" – árulta el 2019-ben, egy szívszorító interjúban Flipper Öcsi édesanyja, aki azt is tudja, mi vezetett fia halálához.

"Az igazi művészekre jellemző érzékenysége vezette az alkoholizmusba, mert nem tudta kiadni a fájdalmát. Nem volt agresszív, nem káromkodott vagy kiabált, csak csendben emésztette magát. Hiába voltak a hosszú éjszakákon át tartó beszélgetések, hiába voltam mellette, összetört szívét, lelkének fájdalmát csak a mámor enyhíthette" - állítja Katalin, aki gyakran zarándokolt arra a településre, ahol Flipper Öcsi sírja található: Kajászóra.

Áll a bál Flipper Öcsi emléktáblája miatt

A minap egy érdekes bejegyzés jelent meg a Flipper Öcsi emlékét őrző Facebook-oldalon. Kiderült, hogy a Flipper Öcsi memories elnevezésű profil létrehozói és működtetői régóta szeretnének egy emléktáblát állítani abban a házban, ahol a tragikus sorsú zenész egykor lakott. Igen, ám, de a nagy igyekezetbe egyelőre beletört a bicskájuk. Az engedélyeztetési folyamat ugyanis meglehetősen hosszadalmasnak tűnik, sőt, el is akadt, így egyelőre hiába készült el az emlékplakett tervezete, az ünnepélyes átadó még várat magára. A terveket ugyanis még az önkormányzatnak sem tudták beadni.

Többen érdeklődtök posztjaink alatt, hogy mi a helyzet az emléktáblával, melyet el szeretnénk helyezni Öcsi egykori ikonikus lakóhelyén. Ahogy megszokhattátok, mindig őszinték vagyunk; bevalljuk, most egy picit csalódottak és szomorúak vagyunk. Az emléktábla elhelyezéséhez engedélyeztetési folyamat van. Addig nem tudjuk beadni a terveket az önkormányzathoz, amíg a lépcsőházban lévő lakások tulajdonosai is nem adják hozzá a beleegyezésüket. A lépcsőház közös képviselőjével - aki nagyon együttműködő és lelkes az üggyel kapcsolatban első perctől kezdve - ma beszéltünk telefonon és sajnos nem igazán tudott pozitív hírrel szolgálni. A lakástulajdonosok ugyanis fele-fele arányban támogatják, illetve nem támogatják az emléktábla elhelyezését a lépcsőház homlokzatán. Ő is a csalódottságát fejezte ki, de még nem adta fel, hogy megszerezze a tulajdonosok többségének a támogatását. Reméli, hogy maximum 1-2 héten belül pozitív válasszal tud szolgálni és a kezünkben lesz a lakástulajdonosok többségi beleegyezése

– írták szomorúan az oldalon.

Mi is értetlenül állunk a jelenlegi helyzet előtt, természetesen B-tervben is gondolkodunk, ha minden kötél szakad. Az emléktábla látványtervét direkt homályosítottuk el, élesben a helyszínen lehet majd látni, legalábbis bízunk benne nagyon. Egyébként nagyon szép, fekete gránitból fogja elkészíteni Tári Gergő. Ez a helyzet most! Drukkoljatok nekünk, hogy a lakástulajdonosok engedélye meglegyen, s utána az önkormányzaté is! Hamarosan ismét jelentkezünk infókkal

– ígérték.