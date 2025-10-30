Balhé a társasházban: áll a bál Flipper Öcsi emléktáblája miatt
November végén már 17 éve lesz, hogy elhunyt a népszerű énekes. Flipper Öcsi emlékére most egy emléktáblát szeretnének avatni, de ez egyelőre csak álom marad.
Élt, bulizott, nem törődött az anyagiakkal. Flipper Öcsi, eredeti nevén Jeszenszky Béla vitathatatlanul egy életművész volt, akit imádtak a nők, no és persze a rajongók. Mint ismert, az énekes 2008. októberében alkoholizmusa miatt kialakult súlyos szervi problémái miatt a székesfehérvári kórházba vitték, ahol november 25-én éjjel elhunyt. A Dolly Roll és a Hungária zenésze mindössze 46 éves volt. Flipper Öcsi halála az egész országot megrázta.
Édesanyja szerint ez vezetett Flipper Öcsi halálához
"Csodálatosan érzékeny, jó ember volt, a nők tették tönkre. Annyi csalódás érte, kihasználták, pedig rengeteg pénzt keresett, mégis szinte hajléktalanként, megtörten ment el. Sokszor beismerte, hogy túl naiv volt a szerelemben, amiért ő a hibás. Sohasem volt törtető, erőszakos, szerénysége sem ebbe a világba való volt" – árulta el 2019-ben, egy szívszorító interjúban Flipper Öcsi édesanyja, aki azt is tudja, mi vezetett fia halálához.
"Az igazi művészekre jellemző érzékenysége vezette az alkoholizmusba, mert nem tudta kiadni a fájdalmát. Nem volt agresszív, nem káromkodott vagy kiabált, csak csendben emésztette magát. Hiába voltak a hosszú éjszakákon át tartó beszélgetések, hiába voltam mellette, összetört szívét, lelkének fájdalmát csak a mámor enyhíthette" - állítja Katalin, aki gyakran zarándokolt arra a településre, ahol Flipper Öcsi sírja található: Kajászóra.
Áll a bál Flipper Öcsi emléktáblája miatt
A minap egy érdekes bejegyzés jelent meg a Flipper Öcsi emlékét őrző Facebook-oldalon. Kiderült, hogy a Flipper Öcsi memories elnevezésű profil létrehozói és működtetői régóta szeretnének egy emléktáblát állítani abban a házban, ahol a tragikus sorsú zenész egykor lakott. Igen, ám, de a nagy igyekezetbe egyelőre beletört a bicskájuk. Az engedélyeztetési folyamat ugyanis meglehetősen hosszadalmasnak tűnik, sőt, el is akadt, így egyelőre hiába készült el az emlékplakett tervezete, az ünnepélyes átadó még várat magára. A terveket ugyanis még az önkormányzatnak sem tudták beadni.
Többen érdeklődtök posztjaink alatt, hogy mi a helyzet az emléktáblával, melyet el szeretnénk helyezni Öcsi egykori ikonikus lakóhelyén. Ahogy megszokhattátok, mindig őszinték vagyunk; bevalljuk, most egy picit csalódottak és szomorúak vagyunk. Az emléktábla elhelyezéséhez engedélyeztetési folyamat van. Addig nem tudjuk beadni a terveket az önkormányzathoz, amíg a lépcsőházban lévő lakások tulajdonosai is nem adják hozzá a beleegyezésüket. A lépcsőház közös képviselőjével - aki nagyon együttműködő és lelkes az üggyel kapcsolatban első perctől kezdve - ma beszéltünk telefonon és sajnos nem igazán tudott pozitív hírrel szolgálni. A lakástulajdonosok ugyanis fele-fele arányban támogatják, illetve nem támogatják az emléktábla elhelyezését a lépcsőház homlokzatán. Ő is a csalódottságát fejezte ki, de még nem adta fel, hogy megszerezze a tulajdonosok többségének a támogatását. Reméli, hogy maximum 1-2 héten belül pozitív válasszal tud szolgálni és a kezünkben lesz a lakástulajdonosok többségi beleegyezése
– írták szomorúan az oldalon.
Mi is értetlenül állunk a jelenlegi helyzet előtt, természetesen B-tervben is gondolkodunk, ha minden kötél szakad. Az emléktábla látványtervét direkt homályosítottuk el, élesben a helyszínen lehet majd látni, legalábbis bízunk benne nagyon. Egyébként nagyon szép, fekete gránitból fogja elkészíteni Tári Gergő. Ez a helyzet most! Drukkoljatok nekünk, hogy a lakástulajdonosok engedélye meglegyen, s utána az önkormányzaté is! Hamarosan ismét jelentkezünk infókkal
– ígérték.
