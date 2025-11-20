RETRO RÁDIÓ

„Mintha kések lennének a bokámban!” – Nem hiszed el, mivel utazott Varga Viktor Las Vegasban

Az énekes Amerikába utazott. Varga Viktor kint sem hazudtolta meg magát.

Varga Viktor Las Vegas gördeszka

A csodabogár magyar énekes előbb Kanadába, majd az Egyesült Államokba utazott, s természetesen ott is mindig történik vele valami. Varga Viktor a napokban Floridában dumált a világsztár Shaggyvel, majd a keleti partról áttért a nyugati partra, s Las Vegasból jelentkezett be. Nem hiszed el, mit csinált a szerencsejátékok fővárosában és mit nem!

Varga Viktor
Varga Viktor gördeszkázott Las Vegasban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Varga Viktor gördeszkával utazott Las Vegasban

A limuzinok városában ugyan kocsikázott is Varga Viktor, de kipróbálta a gördeszkáját is a kaszinók fővárosában. Hogy ez mennyire volt jó ötlet, az kiderül az egyik hozzászólásából.

Lábad még megvan?

– érdeklődött egy hozzászóló, mire Viktor a következőt írta neki:

Mintha kések lennének a bokámban!

Fásy Ádám arra biztatta az énekest, hogy tegye próbára a szerencséjét:

Nyerjél sok pénzt és hozd haza!

Neki is válaszolt Varga Viktor az Instagram-oldalán.

Egy centet nem dobok, Ádikám! Ez vesztőhely! És szemfényvesztés! Földrajzilag viszont gyönyörű

– reagált az énekes.

 

