„Mintha kések lennének a bokámban!” – Nem hiszed el, mivel utazott Varga Viktor Las Vegasban
Az énekes Amerikába utazott. Varga Viktor kint sem hazudtolta meg magát.
A csodabogár magyar énekes előbb Kanadába, majd az Egyesült Államokba utazott, s természetesen ott is mindig történik vele valami. Varga Viktor a napokban Floridában dumált a világsztár Shaggyvel, majd a keleti partról áttért a nyugati partra, s Las Vegasból jelentkezett be. Nem hiszed el, mit csinált a szerencsejátékok fővárosában és mit nem!
Varga Viktor gördeszkával utazott Las Vegasban
A limuzinok városában ugyan kocsikázott is Varga Viktor, de kipróbálta a gördeszkáját is a kaszinók fővárosában. Hogy ez mennyire volt jó ötlet, az kiderül az egyik hozzászólásából.
Lábad még megvan?
– érdeklődött egy hozzászóló, mire Viktor a következőt írta neki:
Mintha kések lennének a bokámban!
Fásy Ádám arra biztatta az énekest, hogy tegye próbára a szerencséjét:
Nyerjél sok pénzt és hozd haza!
Neki is válaszolt Varga Viktor az Instagram-oldalán.
Egy centet nem dobok, Ádikám! Ez vesztőhely! És szemfényvesztés! Földrajzilag viszont gyönyörű
– reagált az énekes.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre