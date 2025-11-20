Szandi éjjel jelentkezett be az orvostól, nagyon aggódott

Szandi az idei Sztárban Sztár All Starsban elképesztő teljesítményt nyújtott, azonban másfél héttel ezelőtt neki kellett távoznia a versenyből. Az őrületes időszak után szusszanásnyi ideje sem maradt, hiszen decemberben rengeteg koncertje lesz országszerte.

Szandi elképesztő teljesítményt nyújtott az idei Sztárban Sztár All Starsban (Fotó: Máté Krisztián)

Szandi: „Én is elszédülök, ahogy nézem”

Az énekesnő elképesztően családcentrikus, közel három évtizede boldog házasságban él férjével, Bogdán Csabával. Gyerekei már felnőttek, s bár Szandi lánya Amerikában él és ott is házasodott meg, napi szinten tartja vele is a kapcsolatot. Szandiéknak régóta van egy szeretett kutyájuk, Maszatka, akivel akadt némi egészségügyi probléma a napokban.

Szandi kutyusának sürgős ellátásra volt szüksége (Fotó: Szandi/Instagram)

Éjjel fél háromkor szedik a kanüljét

– mesélte Szandi a videójában, ahol a kutyust állatorvosi környezetben láthatjuk. Szandi kis kedvence egyébként láthatóan jól viselte a megpróbáltatásokat, s azonkívül, hogy sírdogált picit, amíg a ragasztószalag leszedésekor óhatatlanul is meghúzták a szőrét, türelemmel tűrte, hogy az ápolók végezzék a dolgukat. Bár az nem derült ki, hogy mi történt és mekkora volt a probléma, vélhetően sürgős ügyről lehetett szó, ha az énekesnő nem várhatott vele reggelig. Annyi mindenesetre biztos, hogy a 24 óráig elérhető Instagram sztori következő videójában már megnyugtató képsorokat láthatunk a kutyusról, amint a leterített pokrócán fészkelődve szeretné végre álomra hajtani a fejét, de az idegen környezet miatt csak forgolódik saját maga körül, és nem igazán találja a helyét.

„Megágyazott magának, úgy döntött, hogy lefekszik aludni. Én is elszédülök, ahogy nézem” – kommentálta mosolyogva Szandi, akit cikkünk megjelenéséig nem értünk el.

Maszatka végül megtalálta a helyét (Fotó: Szandi Instagram)

Jól fogadta a kiesést

Szandi Sztárban Sztár-os kiesése után egyébként úgy nyilatkozott, hogy nem bánja, hiszen boldog és büszke, hogy a huszonnégy induló közül a top hétbe jutott, ráadásul a három legjobbnak ítélt énekesnő között zárhatta a versenyt. Hamarosan koncertezni indul, előtte azonban igyekszik kipihenni magát.

Lesz most több időm a barátokkal találkozni, hiszen az utóbbi hetekben több összejövetelt is ki kellett hagynunk. Lesz időm ráhangolódni a karácsonyra is, és visszatérhetek az edzéshez is, mert az nagyon hiányzik már. Újra nekiállhatok jókat főzni, lesz időm újra takarítani, mert hát azt is kell. Kicsit szalad a ház mostanában…

– mesélte a kiesése után.