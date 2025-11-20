RETRO RÁDIÓ

Szandi éjjel jelentkezett be az orvostól, nagyon aggódott

Az énekesnő közösségi oldalán tett közé videót a szívszorító esetről. Szandinak a kutyáját kellett sürgősen orvoshoz vinnie éjjel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Szandi állatorvos sztárban sztár

Szandi az idei Sztárban Sztár All Starsban elképesztő teljesítményt nyújtott, azonban másfél héttel ezelőtt neki kellett távoznia a versenyből. Az őrületes időszak után szusszanásnyi ideje sem maradt, hiszen decemberben rengeteg koncertje lesz országszerte.

Szandi az idei Sztárban Sztár All Stars színpadán fantasztikus teljesítményt nyújtott.
Szandi elképesztő teljesítményt nyújtott az idei Sztárban Sztár All Starsban (Fotó: Máté Krisztián)

Szandi: „Én is elszédülök, ahogy nézem”

Az énekesnő elképesztően családcentrikus, közel három évtizede boldog házasságban él férjével, Bogdán Csabával. Gyerekei már felnőttek, s bár Szandi lánya Amerikában él és ott is házasodott meg, napi szinten tartja vele is a kapcsolatot. Szandiéknak régóta van egy szeretett kutyájuk, Maszatka, akivel akadt némi egészségügyi probléma a napokban.

Szandi kutyáját éjszaka látták el
Szandi kutyusának sürgős ellátásra volt szüksége (Fotó: Szandi/Instagram)

Éjjel fél háromkor szedik a kanüljét

– mesélte Szandi a videójában, ahol a kutyust állatorvosi környezetben láthatjuk. Szandi kis kedvence egyébként láthatóan jól viselte a megpróbáltatásokat, s azonkívül, hogy sírdogált picit, amíg a ragasztószalag leszedésekor óhatatlanul is meghúzták a szőrét, türelemmel tűrte, hogy az ápolók végezzék a dolgukat. Bár az nem derült ki, hogy mi történt és mekkora volt a probléma, vélhetően sürgős ügyről lehetett szó, ha az énekesnő nem várhatott vele reggelig. Annyi mindenesetre biztos, hogy a 24 óráig elérhető Instagram sztori következő videójában már megnyugtató képsorokat láthatunk a kutyusról, amint a leterített pokrócán fészkelődve szeretné végre álomra hajtani a fejét, de az idegen környezet miatt csak forgolódik saját maga körül, és nem igazán találja a helyét.

„Megágyazott magának, úgy döntött, hogy lefekszik aludni. Én is elszédülök, ahogy nézem” – kommentálta mosolyogva Szandi, akit cikkünk megjelenéséig nem értünk el.

Maszatka végül megtalálta a helyét (Fotó: Szandi Instagram)

Jól fogadta a kiesést

Szandi Sztárban Sztár-os kiesése után egyébként úgy nyilatkozott, hogy nem bánja, hiszen boldog és büszke, hogy a huszonnégy induló közül a top hétbe jutott, ráadásul a három legjobbnak ítélt énekesnő között zárhatta a versenyt. Hamarosan koncertezni indul, előtte azonban igyekszik kipihenni magát.

Lesz most több időm a barátokkal találkozni, hiszen az utóbbi hetekben több összejövetelt is ki kellett hagynunk. Lesz időm ráhangolódni a karácsonyra is, és visszatérhetek az edzéshez is, mert az nagyon hiányzik már. Újra nekiállhatok jókat főzni, lesz időm újra takarítani, mert hát azt is kell. Kicsit szalad a ház mostanában…

mesélte a kiesése után.

 

