Szandi lányánál már járt a Jézuska: ilyen különleges karácsonyfát még biztos nem láttál novemberben

Karácsonyfa novemberben? Egyre többen kezdik korán az ünneplést, Szandi lányánál is áll már a fa!
Nem lehet elég hamar elkezdeni a karácsonyozást? Megosztó kérdés! Van, aki csak december 24-én díszíti fel a fát, és van, aki már novemberben karácsonyi pompába öltözteti az otthonát. Utóbbiak táborát erősíti Szandi lánya, Bogdán Blanka is…
Szandi volt a Sztárban sztár All Stars kiesője múlt héten, aminek kapcsán elárulta: végre újra több ideje lesz családanyai szerepének ellátására. Háromgyermekes anyukaként pedig igyekszik a lehető legtöbb időt tölteni családjával, igaz, lánya, Blanka esetében videóhívásokra kell hagyatkoznia, hiszen a friss feleség Amerikában él brazil származású férjével, akivel már karácsonyi hangulatba szellemültek…
Gyorsan jöttek a mérföldkövek
Blanka élete felfordult az elmúlt években. Bár már jó ideje babysitterként dolgozott külföldön, mindig arról volt szó, hogy hamarosan visszatér Magyarországra. Nos, erre egyre kevesebb az esély, látva, hogy Amerikában találta meg a számításait. Alig egy év leforgása alatt eljegyezte őt brazil származású szerelme, Ricardo, akivel azóta összeköltöztek, majd nyáron Las Vegas-ban összeházasodtak, azóta pedig áttették a székhelyüket Los Angelesbe! Pillanatok alatt letudták a nagy mérföldköveket, és úgy fest, a türelmetlenség a hétköznapi dolgokban is jellemző rájuk, így történhetett, hogy már november elején felállították a karácsonyfát.
Ráadásul nem hagyományos fáról van szó: az égősor és fehér gömbdíszek mellett rendhagyó módon romantikus közös képek is felkerültek. Kedves ötlet!
A karácsony az egész család számára fontos ünnep, bár arról még nem számoltak be, hogy ezúttal hogyan hidalják át a távolságot: vajon most Blanka és férje, Ricardo utazik Magyarországra? Egy valami viszont szinte biztos. Szandi és Blanka évről évre karácsonyi duettel örvendezteti meg a rajongókat: ez aligha marad el idén.
