Stohl András a legmenőbb apuka akar lenni: kiderült miért irigykednek a fiára

A színész ritkán beszél a gyermekeiről, de most mégis kivételt tett. Stohl András kisfiával kapcsolatban árult el egy apró részletet, amivel talán minden fiús apuka tud azonosulni.

Szerző: Niki
Létrehozva: 2025.11.25. 16:45
Módosítva: 2025.11.25. 17:53
Stohl András autó apaság Nagy Ő

Sosem volt kérdés, hogy Stohl András gyermekei kedvéért szinte bármit megtenne, ez alól pedig természetesen egyetlen kisfia sem kivétel. Sőt, a színész imádja, hogy Andrissal igazán fiús dolgokat is megélhet, amire lányaival nem volt lehetősége, így természetesen az autók iránti szereteten is osztoznak. A kisfiúra a sztárapuka elmondása szerint olykor még az osztálytársai is irigykedve néznek, ha éppen ő viszi suliba.

Stohl András a Nagy Ő forgatásaira is igazán stílusosan érkezett.
Stohl András autója miatt irigykednek a gyerekek, a kisfia érkezik a legstílusosabban a suliba 
Fotó: Szabolcs László

Stohl András fia Andris már 11 éves, így érthető, hogy egyre jobban érdeklik az olyan férfias dolgok is, mint hogy kinek a legmenőbb a kocsija, hiszen valljuk be, ezzel a felnőttek sincsenek másként. És mivel a színész a Chery Magyarország arca, így minden új modelljüket is kipróbálhatja. A márka épp most mutatta be a Tiggo 9-es modelljét, ami nemcsak modern és gyönyörű, de még olyan extrákkal is felszerelték, mint a masszázsfunkció az ülésekben. Az impozáns leleplező partin Stohl András azt is elmesélte, hogy bizony nem csak ő szeretett bele azonnal az új autóba, hanem a kisfia is. „Gyakran viszem iskolába a kisfiam, és persze az osztálytársak ilyenkor az autót is szemügyre veszik” – mondta el az eseményen a színész, aki azt is hozzátette, erre nagyon büszke is, hiszen sosem szeretné azt látni gyermekei szemében, hogy másokra irigykednek.

Stohl András nem csak az iskolánál villog a kocsijával

Emellett az is kiderült, hogy Stohl András Nagy Ő-ként is nagyon odafigyel a megjelenésére, amihez sok esetben az autója is hozzátartozik, így a forgatások alatt is, akárcsak a hétköznapokban egy Chery modellt használ. De a kényelem természetesen nemcsak neki jár, hanem a kegyeiért versengő hölgyeknek is, ezért A Nagy Ő 7. évadában többször is visszaköszönnek majd ezek az autók. Persze a nézők ettől függetlenül is alig várják már, hogy elkezdődjön a harc a színész szívéért, de erre még sajnos várni kell, noha a színész azt már elmondta, hogy a forgatások befejeződtek, és megvan a győztes is. Azt persze nem tudhatjuk, hogy ki lehet a szerencsés hölgy, de ha azóta is együtt vannak, még arra is van esély, hogy titokban Stohl András párja is jelen volt a tegnap esti rendezvényen sok más gyönyörű, autórajongó celebhölgy között.

Magunk sem gondoltuk volna, hogy lehet közös ebben a három celebben, de mégis így. A Chery Magyarország egy csillogó, sztárokkal teli partyn mutatta be legújabb modelljét, amiért minden autórajongó sztár odáig volt.

Kiderült mi a közös Balogh Eleinben, Stohl Andrásban és Dávid Petrá...

fotóma, 13:52

 

