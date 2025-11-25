Stohl András a legmenőbb apuka akar lenni: kiderült miért irigykednek a fiára
A színész ritkán beszél a gyermekeiről, de most mégis kivételt tett. Stohl András kisfiával kapcsolatban árult el egy apró részletet, amivel talán minden fiús apuka tud azonosulni.
Sosem volt kérdés, hogy Stohl András gyermekei kedvéért szinte bármit megtenne, ez alól pedig természetesen egyetlen kisfia sem kivétel. Sőt, a színész imádja, hogy Andrissal igazán fiús dolgokat is megélhet, amire lányaival nem volt lehetősége, így természetesen az autók iránti szereteten is osztoznak. A kisfiúra a sztárapuka elmondása szerint olykor még az osztálytársai is irigykedve néznek, ha éppen ő viszi suliba.
Stohl András fia Andris már 11 éves, így érthető, hogy egyre jobban érdeklik az olyan férfias dolgok is, mint hogy kinek a legmenőbb a kocsija, hiszen valljuk be, ezzel a felnőttek sincsenek másként. És mivel a színész a Chery Magyarország arca, így minden új modelljüket is kipróbálhatja. A márka épp most mutatta be a Tiggo 9-es modelljét, ami nemcsak modern és gyönyörű, de még olyan extrákkal is felszerelték, mint a masszázsfunkció az ülésekben. Az impozáns leleplező partin Stohl András azt is elmesélte, hogy bizony nem csak ő szeretett bele azonnal az új autóba, hanem a kisfia is. „Gyakran viszem iskolába a kisfiam, és persze az osztálytársak ilyenkor az autót is szemügyre veszik” – mondta el az eseményen a színész, aki azt is hozzátette, erre nagyon büszke is, hiszen sosem szeretné azt látni gyermekei szemében, hogy másokra irigykednek.
Stohl András nem csak az iskolánál villog a kocsijával
Emellett az is kiderült, hogy Stohl András Nagy Ő-ként is nagyon odafigyel a megjelenésére, amihez sok esetben az autója is hozzátartozik, így a forgatások alatt is, akárcsak a hétköznapokban egy Chery modellt használ. De a kényelem természetesen nemcsak neki jár, hanem a kegyeiért versengő hölgyeknek is, ezért A Nagy Ő 7. évadában többször is visszaköszönnek majd ezek az autók. Persze a nézők ettől függetlenül is alig várják már, hogy elkezdődjön a harc a színész szívéért, de erre még sajnos várni kell, noha a színész azt már elmondta, hogy a forgatások befejeződtek, és megvan a győztes is. Azt persze nem tudhatjuk, hogy ki lehet a szerencsés hölgy, de ha azóta is együtt vannak, még arra is van esély, hogy titokban Stohl András párja is jelen volt a tegnap esti rendezvényen sok más gyönyörű, autórajongó celebhölgy között.
