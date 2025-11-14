Polgár Tünde megtudta: Ezért perverzek a japán pasik

Ismét egy izgalmas és egyben tanulságos interjú került fel a milliárdos házaspár YouTube-csatornájára. Ahogy már megszokhattuk, Polgár Tünde és Polgár Árpád japán útjuk során is készítettek interjút egy ott élő magyarral. A sikeres klarinétművész többek között elárulta, miért állnak annyira másképpen a szexualitáshoz a japán emberek, különösképpen a férfiak, mint mi európaiak. Kohán István 12 éve él Tokióban japán feleségével, akivel egy kislányt nevelnek. A zenész a vele készült interjúban kitért a Japánban tapasztalt intimitás deficitre és annak meglepő lecsapódására.

Polgár Tünde és Polgár Árpád is ámulva hallgatták a Japánban élő magyar férfi beszámolóját (Fotó: YouTube)

Polgár Tünde alig akart hinni a fülének...

„Ez a sztori, amit mesélni fogok, abszolút kameraképes. Hiszen az egész világon nyílt titok, hogy a japán férfiaknak van egy sötét oldala. Egy kicsit perverzek… Én eleinte azt hittem, hogy ez a kultúrájuk része, ami a popkultúrából eredeztethető, de ez nem így van” – kezdte a kikerekedett szemmel figyelő Polgár Tünde kérdésére a sikeres zenész-zeneszerző-zenetanár, aki végül valami olyasmit mesélt, ami messze túlmutat azon, amit a témáról eddig gondoltunk.

„Néhány hónapja egy barátommal beszélgettem arról, hogy melyik kultúrában, milyen hülyeségeket csinálnak a fiúk az iskolában. Egyszer csak arról kezdett mesélni, hogy Japánban az általános iskolában minden gyereknek van egy furulyája, hiszen kötelező hangszer.”

Ugyanakkor bevett szokás, hogy a kisfiúk, elkezdik nyalogatni a kislányok furulyáját.

„Ilyet, szerintem egy európai ember soha nem csinálna” – hangzik el a Polgárnet YouTube-csatorna legfrissebb videójában.

Polgár Tünde arra is kíváncsi volt, hogy mire is vezethető vissza ez a minimum bizarr szokás (Fotó: YouTube)

„A japán kultúrának pedig nem feltétlenül része az ölelés”

Polgár Tünde és Polgár Árpád szájtátva hallgatták a történetet, majd természetesen arra voltak kíváncsiak, hogy riportalanyuk szerint mi állhat a furcsa jelenség hátterében.

„A japánokban nagyon mélyen benne van az elfojtás. Mert ugye a történet ott kezdődik, hogy kilenc hónapot töltünk el az édesanyánk hasában, ölelésben, szeretetben. Vagyis megkapjuk a szoftvert, hogy nekünk erre az ölelésre és szeretetre szükségünk van. A japán kultúrának pedig nem feltétlenül része az ölelés és a fizikai kontaktus a gyereknevelésben sem. Ez az oka annak, hogy ők furulyát nyalogatnak…” - tette hozzá István.