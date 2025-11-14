Polgár Tünde megtudta: Ezért perverzek a japán pasik
Nehéz körbeírni mindazt, amit a magyar üzletember és felesége tudtak meg a japán kultúráról, vagyis inkább az erotikához fűződő viszonyrendszerről, ami ott teljesen elfogadott, mi több, természetes. Polgár Tünde és Polgár Árpád jóvoltából, most fény derül egy számunkra meglehetősen furcsa titokra.
Ismét egy izgalmas és egyben tanulságos interjú került fel a milliárdos házaspár YouTube-csatornájára. Ahogy már megszokhattuk, Polgár Tünde és Polgár Árpád japán útjuk során is készítettek interjút egy ott élő magyarral. A sikeres klarinétművész többek között elárulta, miért állnak annyira másképpen a szexualitáshoz a japán emberek, különösképpen a férfiak, mint mi európaiak. Kohán István 12 éve él Tokióban japán feleségével, akivel egy kislányt nevelnek. A zenész a vele készült interjúban kitért a Japánban tapasztalt intimitás deficitre és annak meglepő lecsapódására.
Polgár Tünde alig akart hinni a fülének...
„Ez a sztori, amit mesélni fogok, abszolút kameraképes. Hiszen az egész világon nyílt titok, hogy a japán férfiaknak van egy sötét oldala. Egy kicsit perverzek… Én eleinte azt hittem, hogy ez a kultúrájuk része, ami a popkultúrából eredeztethető, de ez nem így van” – kezdte a kikerekedett szemmel figyelő Polgár Tünde kérdésére a sikeres zenész-zeneszerző-zenetanár, aki végül valami olyasmit mesélt, ami messze túlmutat azon, amit a témáról eddig gondoltunk.
„Néhány hónapja egy barátommal beszélgettem arról, hogy melyik kultúrában, milyen hülyeségeket csinálnak a fiúk az iskolában. Egyszer csak arról kezdett mesélni, hogy Japánban az általános iskolában minden gyereknek van egy furulyája, hiszen kötelező hangszer.”
Ugyanakkor bevett szokás, hogy a kisfiúk, elkezdik nyalogatni a kislányok furulyáját.
„Ilyet, szerintem egy európai ember soha nem csinálna” – hangzik el a Polgárnet YouTube-csatorna legfrissebb videójában.
„A japán kultúrának pedig nem feltétlenül része az ölelés”
Polgár Tünde és Polgár Árpád szájtátva hallgatták a történetet, majd természetesen arra voltak kíváncsiak, hogy riportalanyuk szerint mi állhat a furcsa jelenség hátterében.
„A japánokban nagyon mélyen benne van az elfojtás. Mert ugye a történet ott kezdődik, hogy kilenc hónapot töltünk el az édesanyánk hasában, ölelésben, szeretetben. Vagyis megkapjuk a szoftvert, hogy nekünk erre az ölelésre és szeretetre szükségünk van. A japán kultúrának pedig nem feltétlenül része az ölelés és a fizikai kontaktus a gyereknevelésben sem. Ez az oka annak, hogy ők furulyát nyalogatnak…” - tette hozzá István.
