Polgár Árpád ledöbbent: „Ez egy több száz milliós tárgy!”

Mióta a milliárdos üzletember visszavonult, vagyis hivatalosan már nem műkincsekkel foglalkozik, feleségével együtt az ország egyik, legsikeresebb influenszerévé avanzsált. A Polgárnet Youtube csatornán főként Polgár Árpád és Tünde utazásairól láthatunk filmeket, de időről időre kincsvadászatra is indulnak a világ legkülönbözőbb bolhapiacain.

Polgár Árpád a legendás Hüttl-villában járt, ahol mesés, vagyontérő kincs lapul a kertben (Fotó: YouTube)

Polgár Árpád egy Balatonboglári villába kapott meghívást

A csatorna legújabb projektje az Árpi házhoz megy címet kapta, ami pont azt is jelenti, amire első nekifutásra gondolhat az egyszeri ember.

Polgár Árpád és Polgár Tünde, meghívásos alapon járják be Tolnát-Baranyát és felbecsülik az egyszeri polgárok padlásáról, előkerült műkincsek értékét. A legfrissebb epizódban például a Balaton partjára látogattak el, ahová a legendás Hüttl-villa új tulajdonosai hívták őket. A Tildy Zoltán, Magyarország egykori miniszterelnöke által is birtokolt villa rengeteg kincset rejt, de az, ami a kertben várta Polgár Árpádot, minden képzeletet felülmúlt.

Polgár Árpád azonnal felismerte a világhírű szobrászmester kezemunkáját. Százmilliós tétel... (Fotó:YouTube)

„Véleményem szerint annyit ér, mint a ház és az épülő új ház együtt”

„Ez a szökőkút, véleményem szerint annyit ér, mint a ház és az épülő új ház együtt.

Ez egy Jules Goutan nevezetű, francia szobrászművész és dizájner alkotása. Az építtető, feltehetően valahol összeismerkedett vele és megkérhette, hogy csináljon neki egy olyan szökőkutat itt a Balaton partján, ami sehol nincs.

Ennek a párja New Yorkban, a központi pályaudvar órája fölött található. A művésznek még Párizsban van egy-két kültéri szobra. Itt a név, nagyon nagy. Mindent lehet mondani a tárgyra. Lehet kérdezni, hogy miért ilyen állapotú. Vagy, hogy sokat kell rá költeni, de valójában ehhez nem kell hozzányúlni, vagy talán egy picit rendbe lehet tenni. Ez egy több száz milliós tárgy!” – mondja a videóban a teljesen elhűlt Polgár Árpád.