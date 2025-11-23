RETRO RÁDIÓ

"Sajnálom, túl nagy a nyomás...." - Szomorúan üzent Nótár Mary

Nagyot csalódott az énekesnő. Nótár Mary nem volt maradéktalanul elégedett a produkciójával.

A Sztárban Sztár All Stars 12. adásában Nótár Mary elsőként Cserháti Zsuzsává átlényegülve lépett színpadra, a Hamu és gyémánt előadásával. A produkcióba azonban, elmondása szerint, hiba csúszott, ami miatt Mary még a zsári szavazása előtt kijelentette: kész vállalni, hogy ő távozik a műsorból.

Bocsánatot kért a rajongóktól Nótár Mary / Fotó:  Metropol

Szomorúan üzent Nótár Mary

Gyerekek! Sajnálom, túl nagy a nyomás. A szív megszakad, talán így kellett lennie! Kicsit ezzel a kinézettel hasonlítok anyukámra is… Nem egyszerű…

- kért bocsánatot utóbb a rajongóktól Mary a közösségi oldalán, akik minden erejükkel igyekeztek biztatni és vigasztalni őt.

Nagyon jó voltál!

- jelentette ki az egyik kommentelő.

Fantasztikus vagy, nem ez az egy rontás fog meghatározni! Szeretünk nagyon és fel a fejjel irány a döntő

- buzdította Maryt egy másik rajongó is.

Fel a fejjel! Szeretünk!

- bukkant fel Aurelio is, aki korábban az énekesnő partnereként szerepelt A Nagy Duettben.

 

