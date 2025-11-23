"Sajnálom, túl nagy a nyomás...." - Szomorúan üzent Nótár Mary
Nagyot csalódott az énekesnő. Nótár Mary nem volt maradéktalanul elégedett a produkciójával.
A Sztárban Sztár All Stars 12. adásában Nótár Mary elsőként Cserháti Zsuzsává átlényegülve lépett színpadra, a Hamu és gyémánt előadásával. A produkcióba azonban, elmondása szerint, hiba csúszott, ami miatt Mary még a zsári szavazása előtt kijelentette: kész vállalni, hogy ő távozik a műsorból.
Szomorúan üzent Nótár Mary
Gyerekek! Sajnálom, túl nagy a nyomás. A szív megszakad, talán így kellett lennie! Kicsit ezzel a kinézettel hasonlítok anyukámra is… Nem egyszerű…
- kért bocsánatot utóbb a rajongóktól Mary a közösségi oldalán, akik minden erejükkel igyekeztek biztatni és vigasztalni őt.
Nagyon jó voltál!
- jelentette ki az egyik kommentelő.
Fantasztikus vagy, nem ez az egy rontás fog meghatározni! Szeretünk nagyon és fel a fejjel irány a döntő
- buzdította Maryt egy másik rajongó is.
Fel a fejjel! Szeretünk!
- bukkant fel Aurelio is, aki korábban az énekesnő partnereként szerepelt A Nagy Duettben.
