Megindító bejelentést tett Katalin hercegné: így készül a karácsonyra a királyi család
A Kensington-palota bejelentése szerint az ünnepi eseményt december 5-én rendezik meg a Westminster-apátságban. Katalin hercegné izgatottan készül a nagy eseményre.
Katalin hercegné idén is különleges módon emlékezik meg a brit királyi család egyik szeretett tagjáról. Katalin hercegné az idei „Together at Christmas” című karácsonyi koncerten a néhai kenti hercegné előtt rója le tiszteletét.
Katalin hercegné ismét valami emlékezetesre készül az idei karácsonyi időszakra
Az eseményre 1 600 meghívott vendég érkezik, köztük olyan emberek, akik önzetlen munkájukkal közösségeiket támogatják. A koncert központi témái a szeretet, az összetartozás és a közösség ereje lesznek. Katalin különleges módon kívánja megidézni a szeptemberben, 92 éves korában elhunyt Kent hercegné emlékét: fiatal zenészeket hívott meg, akik az apátság előtt zenélnek majd a vendégek érkezésekor.
A fellépők a Future Talent nevű jótékonysági szervezet tagjai, amit hercegné alapított, hogy tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeket támogasson a zenei pályán. Katalin ezzel nemcsak a zene szeretetét, hanem a jótékonyság és az együttérzés értékeit is továbbviszi - írja a Mirror.
Amikor Katalin, kenti hercegné elhunyt, Vilmos és Katalin közös üzenetben búcsúztak:
Gondolataink a Kent herceggel és családjával vannak. A hercegné fáradhatatlanul segített másokon, és nagy szeretettel támogatta a zenét. Nagyon hiányozni fog a családunkból.
A temetésen Katalin elegáns fekete kalapot, gyöngyfülbevalót és II. Erzsébet királynőtől örökölt gyöngy-gyémánt nyakláncot viselt, ezzel is jelezve mély tiszteletét a királyi hagyományok iránt.
