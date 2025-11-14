RETRO RÁDIÓ

Megindító bejelentést tett Katalin hercegné: így készül a karácsonyra a királyi család

A Kensington-palota bejelentése szerint az ünnepi eseményt december 5-én rendezik meg a Westminster-apátságban. Katalin hercegné izgatottan készül a nagy eseményre.

királyi család Katalin hercegné karácsony

Katalin hercegné idén is különleges módon emlékezik meg a brit királyi család egyik szeretett tagjáról. Katalin hercegné az idei „Together at Christmas” című karácsonyi koncerten a néhai kenti hercegné előtt rója le tiszteletét. 

alt=Katalin hercegné az idei karácsonyi műsor keretein belül emlékszik meg a királyi család egyik elhunyt, szeretett tagjáról
Katalin hercegné az idei karácsonyi műsor keretein belül emlékszik meg a királyi család egyik elhunyt, szeretett tagjáról/ Fotó: Anadolu via AFP

Katalin hercegné ismét valami emlékezetesre készül az idei karácsonyi időszakra

Az eseményre 1 600 meghívott vendég érkezik, köztük olyan emberek, akik önzetlen munkájukkal közösségeiket támogatják. A koncert központi témái a szeretet, az összetartozás és a közösség ereje lesznek. Katalin különleges módon kívánja megidézni a szeptemberben, 92 éves korában elhunyt Kent hercegné emlékét: fiatal zenészeket hívott meg, akik az apátság előtt zenélnek majd a vendégek érkezésekor.

A fellépők a Future Talent nevű jótékonysági szervezet tagjai, amit  hercegné alapított, hogy tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeket támogasson a zenei pályán. Katalin ezzel nemcsak a zene szeretetét, hanem a jótékonyság és az együttérzés értékeit is továbbviszi - írja a Mirror.

Amikor Katalin, kenti hercegné elhunyt, Vilmos és Katalin közös üzenetben búcsúztak:

Gondolataink a Kent herceggel és családjával vannak. A hercegné fáradhatatlanul segített másokon, és nagy szeretettel támogatta a zenét. Nagyon hiányozni fog a családunkból.

A temetésen Katalin elegáns fekete kalapot, gyöngyfülbevalót és II. Erzsébet királynőtől örökölt gyöngy-gyémánt nyakláncot viselt, ezzel is jelezve mély tiszteletét a királyi hagyományok iránt.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
