Félárbócra engedték a brit lobogót a Buckingham-palota előtt: 92 évesen hunyt el a hercegné

A királyi család legidősebb tagja hosszú és eseménydús élete után távozott. Az egykor világ legjobban öltözött nőjeként elhíresült hercegné utolsó éveit egyszerű zenetanárként töltötte, de királyi szolgálata során rengeteg dolgot vitt véghez.
Félárbócra engedték a brit lobogót a Buckingham-palota előtt: 92 évesen hunyt el Kent hercegnéje.
A néhai Erzsébet királynő unokatestvérének, a Kent hercegének feleségét utoljára tavaly októberben látták nyilvánosan, férje oldalán, kerekesszékben. A néhai királynő halála óta ő volt a királyi család legidősebb tagja, de az elmúlt években nagyon ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt.
A Buckingham-palota közleménye szerint a hercegné csütörtök késő este hunyt el.
Mély szomorúsággal jelenti be a Buckingham-palota Ő Királyi Fensége, Kent hercegnéjének halálát. Ő Királyi Fensége tegnap este békésen hunyt el a Kensington-palotában, családja körében. A király és a királyné, valamint a királyi család minden tagja osztozik a gyászban Kent hercegével, gyermekeivel és unokáival, miközben szeretettel emlékeznek vissza a hercegné élethosszig tartó odaadására azok iránt a szervezetek iránt, amelyekhez kötődött, a zene iránti szenvedélyére és az ifjúság iránti empátiájára
– írták közleményükben.
A Buckingham-palotánál félárbócra engedték a brit lobogót tiszteletadásként, és hivatalos, bekeretezett közleményt tettek ki a királyi rezidencia kapuira. A hercegné katolikus temetést kap, amelynek időpontját később jelentik be. További részleteket a hercegné halálának okáról nem hoztak nyilvánosságra, de úgy tudni, már egy ideje betegeskedett.
A hercegné Katharine Lucy Mary Worsley néven született 1933. február 22-én Yorkshire-ben, Sir William Worsley és felesége, Joyce legfiatalabb, negyedik gyermekeként. A yorkshire-i Hovingham Hallban nőtt fel, és iskolás évei alatt szeretett bele a zenébe, megtanult zongorázni, orgonán játszani és hegedülni is. Próbált bejutni a Királyi Zeneakadémiára, de nem sikerült, így inkább óvodákban dolgozott Yorkban és Londonban.
1956-ban találkozott először Kent hercegével, aki akkor a hadseregben szolgált, és végül szerelem szövődött köztük. Öt évvel első találkozásuk után a pár bejelentette eljegyzését, majd 1961 júniusában York Minsterben megtartották az esküvőjüket. A házasság után három gyermekük született; George Windsor, St Andrews grófja, Lady Helen Taylor és Lord Nicholas Windsor.
A hercegnét széles körben méltatták öltözködési stílusáért, és többször is a világ legjobban öltözött nőjének nevezték, ennek ellenére félénk volt, és egyszer bevallotta, sosem szerzett igazi önbizalmat. Az 1970-es években több tragédiát is átélt, 1975-ben abortuszon esett át, miután rózsahimlőt kapott terhessége alatt, majd két évvel később világra hozott egy halva született fiút, Patrickot.
A hercegné ezt követően visszatért a királyi feladataihoz, és az 1980-as és 90-es években Wimbledonban vált ismertté, ahol ő adta át a trófeákat a győzteseknek. 2002-ben úgy döntött, teljesen visszavonul a királyi kötelezettségektől, és közölte a néhai királynővel, hogy többé nem használja a HRH megszólítást.
A királyi feladatokat hátrahagyva zenetanárként kezdett el dolgozni, miközben nyilvános megjelenései egyre ritkábbak lettek, de 2018-ban még részt vett Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén. Számos egészségi problémával is küzdött, köztük visszatérő epehólyaggondokkal, petefészekcisztákkal és az Epstein-Barr vírussal. Utoljára tavaly októberben látták nyilvánosan férje 89. születésnapján a Kensington-palotánál – írta a Mirror.
