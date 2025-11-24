Forró látvány: hatalmasat villantott Horváth Csenge
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.
Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge az utóbbi időben gyakrabban oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Legutóbb egy cicivillantással hívta fel magára a figyelmet.
Horváth Csenge ismét hatalmasat villantott
A csinos modell most is gondoskodott arról, hogy minden tekintet rá szegeződjön. Horváth Csenge egy szexi fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken Fésűs Nelly lánya egy csipkés melltartóban és egy fekete nadrágban látható.
Csipke, fények, kamera - felvétel!
- olvasható a csinos modell posztjában.
A fotók láttán megőrültek a rajongók, nem győzik Horváth Csenge szépségét dicsérni.
„Szuper fotók!” - jegyezte meg az egyik kommentelő.
„Káprázatos szépség” - lelkendezett egy másik követő.
Mutatjuk a modellről készült lélegzetelállító fotókat:
