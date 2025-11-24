Forró látvány: hatalmasat villantott Horváth Csenge

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge az utóbbi időben gyakrabban oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Legutóbb egy cicivillantással hívta fel magára a figyelmet.

Horváth Csenge szexi fotókkal jelentkezett Fotó: mw archív

Horváth Csenge ismét hatalmasat villantott

A csinos modell most is gondoskodott arról, hogy minden tekintet rá szegeződjön. Horváth Csenge egy szexi fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken Fésűs Nelly lánya egy csipkés melltartóban és egy fekete nadrágban látható.

Csipke, fények, kamera - felvétel!

- olvasható a csinos modell posztjában.

A fotók láttán megőrültek a rajongók, nem győzik Horváth Csenge szépségét dicsérni.

„Szuper fotók!” - jegyezte meg az egyik kommentelő.

„Káprázatos szépség” - lelkendezett egy másik követő.

Mutatjuk a modellről készült lélegzetelállító fotókat: