Házasság első látásra: „Gratulálok a szerencsés egymásra találáshoz!” – üzenték a műsor sztárjának

Újra boldog a TV2 sikerműsorának sztárja, aki a Házasság első látásra című reality kamerái előtt még a könnyeivel küszködött, amikor közölte vele a felesége, Nelli, hogy a válás mellett döntött. Jánosra ugyanis az adás után másfél évvel rátalált a szerelem, a nagy hírt pedig boldogan osztotta meg követőivel a közösségi médiában.

Házasság első látásra: sokan drukkoltak Nellinek és Jánosnak, de nem lett közös jövőjük (Fotó: TV2)

Szőke szépség rabolta el Házasság első látásra János szívét

Büszkén pózol szerelmével Instagram-oldalán Házasság első látásra János, akinek a műsor óta is sokan drukkoltak, hogy megtalálja a párját. Nos, nem hiába szorítottak az apukának, aki újra boldogan mosolyog – egy dekoratív szőke hölgy oldalán.

A közös selfit még gyakorolnom kell

– írta önkritikusan Nelli exe. Ám mindez nem zavarta János követőit, száznál is többen lájkolták már a közös fotót, s örülnek a férfi boldogságának, akinek – ha szeretné – bőven lesz ideje gyakorolni a közös szelfizést.

„Gratulálok a szerencsés egymásra találáshoz!”

– reagált egy hozzászóló.