Házasság első látásra: „Gratulálok a szerencsés egymásra találáshoz!” – üzenték a műsor sztárjának
„A közös selfit még gyakorolnom kell” – vallotta be. Újra boldog a Házasság első látásra sztárja.
Újra boldog a TV2 sikerműsorának sztárja, aki a Házasság első látásra című reality kamerái előtt még a könnyeivel küszködött, amikor közölte vele a felesége, Nelli, hogy a válás mellett döntött. Jánosra ugyanis az adás után másfél évvel rátalált a szerelem, a nagy hírt pedig boldogan osztotta meg követőivel a közösségi médiában.
Szőke szépség rabolta el Házasság első látásra János szívét
Büszkén pózol szerelmével Instagram-oldalán Házasság első látásra János, akinek a műsor óta is sokan drukkoltak, hogy megtalálja a párját. Nos, nem hiába szorítottak az apukának, aki újra boldogan mosolyog – egy dekoratív szőke hölgy oldalán.
A közös selfit még gyakorolnom kell
– írta önkritikusan Nelli exe. Ám mindez nem zavarta János követőit, száznál is többen lájkolták már a közös fotót, s örülnek a férfi boldogságának, akinek – ha szeretné – bőven lesz ideje gyakorolni a közös szelfizést.
„Gratulálok a szerencsés egymásra találáshoz!”
– reagált egy hozzászóló.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre