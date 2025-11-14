Felrántotta a felsőjét: hatalmasat villantott a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra című reality sztárja az évek során mindig arra törekedett, hogy másokat motiváljon, vezessen és megmutassa, mennyit változott az évek alatt és ezt mivel érte el. Dávid Petra nem mindennapi nő, ugyanis amellett, hogy megszabadult a súlyos kilóitól, igazi fitneszdíva lett.

A Házasság első látásra sztárja rengeteget változott az évek alatt (Fotó: Polyak Attila)

A Házasság első látásra Petrája szerint a boldogság belülről kezdődik

Rendkívüli akaratereje és változása ellenére a Házasság első látásra sztárja sem volt mindig az a pozitív személyiség, akit most látunk. Sokáig küzdött ő is a belső démonaival és amellett, hogy a teste sokat változott, állítása szerint belül kezdődött az egész átalakulás. Testi fejlődését egy felrántott felsővel mutatta meg követőinek, amin jól látszik a kemény edzéssel kidolgozott kockás hasa.

Nem attól leszel boldog, ha tökéletes leszel. Sokáig azt hittem, hogy a boldogság kulcsa a külső. Hogy ha elérem a tökéletes formát, a tökéletes testet, majd akkor minden a helyére kerül. De nem így lett. A boldogság nem a tükörben kezdődik. Hanem belül

– írja motiváló Instagram-bejegyzésében, melyhez egy fotómontázst is csatolt a változásáról.

Ma már nem a tökéletességre törekszik Dávid Petra, hanem arra, minden nap tegyen azért, hogy jobban érezze magát. S hoyg miben találjuk meg a boldogságot?

„Abban, hogy megtanulod szeretni magad akkor is, amikor még úton vagy. Abban, hogy nem mások elvárásainak próbálsz megfelelni, hanem a saját békédet keresed. A testem rengeteget változott, de a legnagyobb változás bennem történt. Ma már nem a tökéletességet hajszolom, hanem azt, hogy minden nap egy kicsit jobban érezzem magam a saját bőrömben.”

– írta Dávid Petra.