Szenzációs bejelentést tett a TV2 a Házasság első látás című műsor kapcsán

Ma este a Házasság első látásra új epizódjában különleges vendégek érkeznek, akik alaposan felforgatják a házaspárok mindennapjait! Rebeka és Zsolt két gyermekkel találja szembe magát, Dani pedig Kármen családjával ül le egy mély beszélgetésre. Közben Réka és Ricsi között úgy tűnik, végre megtörik a jég – de vajon meddig tart a béke?

Szürreális képsorok - Viki kutyaultrahang vizsgálatra invitálta Attilát:

Ricsi szerint Réka nem tudott beszélni a saját érzéseiről:

Ne maradj le a Házasság első látásra legújabb részéről ma este 19.45-kor a TV2-n!

A Legyen Ön is milliomos! ma esti epizódjában Wágner Péter Antal folytatja a menetelést – az előző adásban való játéka alapján 2 millió forintja már garantált, és ma az is kiderül, tudja-e gyarapítani ezt az eddig is már szépnek mondható összeget.

A játékosszékben helyet foglal Sterczel Károly is, aki elárulta, ugyan jogot hallgat, de eszében sincs ezen a területen elhelyezkedni. Sokkal nagyobb vágya, hogy például török tolmács legyen.

És hogy milyen érdekességeket árulnak még el magukról Palik Lászlónak a játékosok? Az ma estre 21:20-tól kiderül a TV2-n!