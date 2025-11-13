RETRO RÁDIÓ

Szenzációs bejelentést tett a TV2 a Házasság első látás című műsor kapcsán

A mai adást tényleg nem szabad kihagynod!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 17:55
TV2 Házasság első látásra Legyen Ön is Milliomos! bejelentés

Ma este a Házasság első látásra új epizódjában különleges vendégek érkeznek, akik alaposan felforgatják a házaspárok mindennapjait! Rebeka és Zsolt két gyermekkel találja szembe magát, Dani pedig Kármen családjával ül le egy mély beszélgetésre. Közben Réka és Ricsi között úgy tűnik, végre megtörik a jég – de vajon meddig tart a béke?

Szürreális képsorok - Viki kutyaultrahang vizsgálatra invitálta Attilát: 

Ricsi szerint Réka nem tudott beszélni a saját érzéseiről: 

Ne maradj le a Házasság első látásra legújabb részéről ma este 19.45-kor a TV2-n!

A Legyen Ön is milliomos! ma esti epizódjában Wágner Péter Antal folytatja a menetelést – az előző adásban való játéka alapján 2 millió forintja már garantált, és ma az is kiderül, tudja-e gyarapítani ezt az eddig is már szépnek mondható összeget.

A játékosszékben helyet foglal Sterczel Károly is, aki elárulta, ugyan jogot hallgat, de eszében sincs ezen a területen elhelyezkedni. Sokkal nagyobb vágya, hogy például török tolmács legyen.

És hogy milyen érdekességeket árulnak még el magukról Palik Lászlónak a játékosok? Az ma estre 21:20-tól kiderül a TV2-n!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu