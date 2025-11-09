A hét sztárpillanatai: Amíg Gömöri András Máté landolt a Túró Rudi földjén, voltak, akik életük legmeghatározóbb emlékeit idézték

Összegyűjtöttük a Metropol legnépszerűbb sztárhíreit, amelyek az elmúlt héten a legtöbb olvasót vonzották. A válogatásban szerepel egy boldog édesanya története, egy titokban kimondott „igen”, és egy legendás zenész megható vallomása is, de kezdjük mindjárt az elején, Gömöri András Máté hazalátogatásával.

Gömöri András Máté régóta várta, hogy hazalátogasson (Fotó: Mediaworks-archív)

Gömöri András Máté villámlátogatása

Gömöri András Máté feleségével, Polyák Lilla színésznővel Kanadában él, ahonnan másfél év után végre hazalátogatott. A hazai visszatérés csak egy rövid időre szól – csupán egy hét –, de annál időszerűbb volt, hiszen valóban régen járt itthon. Hazaérkezése után az elsők között szerepelt, hogy magyar finomságokból – például Túró Rudiból és házi pálinkából betankoljon.

Rúzsa Magdi gyerekei képeivel mindig nagyon megfontolt, különösen ügyel a személyiségi jogaikra (Fotó: Máté Kriszitán)

Így még nem láttuk Rúzsa Magdi kislányát

Rúzsa Magdi egy friss fotóalbumában végre nem csak hátulról mutatta meg kislányát. A 4. születésnapjához közeledő ikrek közül kislánya is szerepel Rúzsa Magdi posztjában. A képek őszi hangulatban készültek Újvidéken, és az énekesnő „Ősz, barátok, Újvidék” felirattal osztotta meg a pillanatokat közösségi oldalán.

Patai Anna férjére mindenben számíthat (Fotó: Instagram)

Küzdelmes időszak az énekesnő és családja mögött

A Patai Anna elárulta, hogy kisfia, Bence nemrég ünnepelte első születésnapját, és bár sok álmatlan éjszakával és fogzási fájdalommal küzdöttek, a család együtt viseli ezeket a nehézségeket. Az énekesnő kiemelte, hogy férje mindenben támogatja, és ő maga is vissza szeretne térni az énekléshez. Ezért kissé hirtelen ötlettől vezérelve jelentkezett újra az X-Faktorba, miután az utóbbi időben az anyaság töltötte ki az életét. Családja teljes támogatásával vágott bele, amit most már sokkal tudatosabban és érettebben él meg, mint gyerekként.

A sportoló boldog, hogy a legjobb barátja örökre mellette van (Fotó: Mediaworks-archív)

Legjobb barátját vette el a sportoló

Az egyik Exatlon Hungaryból ismert sportoló, Bors Máté, aki többek között windsurfbajnokként vált ismertté, titokban szeptemberben házasodott meg szerelmével – a szertartást a barátok, a család részvételével tartották, csak most tettek közzé róla fotókat. A pár hosszú ideje együtt volt, eljegyzésük már jóval korábban megtörtént.