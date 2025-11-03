"A sok álmatlan éjszaka, a fájdalmak" - Patai Anna emberpróbáló időszakról vallott

Patai Anna gyermeke, Bence nemrég egyéves lett. A kisfiú elképesztően gyorsan fejlődik, sőt már kúszik-mászik mindenhová. Az édesanya szerint rövidesen fel is áll majd.

Patai Anna dalokban mutatja meg igazi érzéseit, de amikor a kislányára néz még énekelnie sem kell, hogy süssön róla az imádat (Fotó: Instagram)

Patai Anna családja mérföldkőhöz ért

„Izgalmas számunkra ez az időszak. Szűk családi körben ünnepeltük az első születésnapját. Az elsőt szerettük volna meghitten tölteni és megélni a pillanatot. Később persze szeretnénk nagyobb bulit is neki. Volt torta és lufi, Bence imádta, és nagyon jól érezte magát! Mindig meghatódom, hogy milyen gyorsan múlik az idő” – kezdte Anna a hot! magazinnak.

„Szuperül megosztjuk egymás között a feladatokat”

Legutóbb lapunknak mesélt arról az anyuka, hogy éppen a fogzási időszak kellős közepén vannak, így az amúgy elképesztően jó kedélyű babájuk a nyűgösebb korszakát éli.

„Rengeteg mindent tapasztaltunk az utóbbi időben. Szerencsére kicsit alábbhagyott a fogzási fájdalma. Ez minden szülő számára emberpróbáló időszak: a sok álmatlan éjszaka, a fájdalmak, próbálsz segíteni a babának, hogy enyhüljön a fájdalma, de nem tudsz. Mindenféle tanácsot elfogadtunk. Szerencsére jól átvészeltük. A férjem rengeteget foglalkozik a picivel, és a mamák is sokat segítenek, így egyáltalán nem panaszkodom. Az éjszakát még nem alussza végig, és nagyon változó, hogy hogyan telnek a napok. Vannak olyan esték, amikor nagyon jól alszik, és szinte csak egy-két ébredés van, de olyan is akad, amikor nem pihenünk sokat. Ilyenkor mindketten felkelünk hozzá, és együtt ringatjuk álomba. Nyilván figyelünk egymásra, tehát ha valakinek másnap több elfoglaltsága van, akkor a másikunk kel. Szuperül megosztjuk egymás között a feladatokat, és szerintem fontos, hogy tudjunk egymásra figyelni és segíteni a másik életét” – mesélte az édesanya.

Patai Anna férje igazi támasza az énekesnőnek (Fotó: Instagram)

„Nagyon hirtelen ötlet volt az, hogy jelentkezzek a műsorba”

Egy egész ország meglepődött, amikor Anna feltűnt az X-Faktor színpadán, hiszen utoljára gyerekként láthattuk egy másik tehetségkutatóban. Az elmúlt évek alatt rengeteg minden történt vele.

„Az utóbbi időszakomat az anyaság töltötte ki, emiatt nem volt lehetőségem annyi időt fordítani a zenére. Nagyon hirtelen jött az ötlet, hogy jelentkezzek a műsorba: láttam a tévében a reklámot, és jelentkeztem. Persze előtte átbeszéltem a családommal, hiszen egy ilyen versenyhez elkél itthon a segítség, de szerencsére támogattak a döntésemben, és maximálisan mellettem állnak, amiért nem lehetek elég hálás. Persze teljesen máshogy élem meg, mint kicsiként: akkor egy játéknak fogtam fel, és nem éreztem a súlyát annak, hogy milyen például továbbjutni egyik fordulóból a másikba” – árulta el az X-Faktor versenyzője.

Sláger minden mennyiségben Annának több slágere is jött ki kiskora óta, ilyen volt például a Küldd el a mosolyod, a Jogom van szeretni és a Sosem volt is.